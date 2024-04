Mariano Werner y Agustín Martínez entre los mejores tiempos

“La ‘pole’ es el logro que un piloto más anhela. En el primer intento me faltó un poquito para superar a Mariano (Werner) y en el segundo salí a matar o morir, sabiendo que no iba a ser fácil. Es un circuito que me gusta, y al que venimos con una puesta a punto un poco más desarrollada”, señaló Ciantini en Campeones Radio y AM590 Continental.

Chevrolet cortó una racha de 7 clasificaciones sin “poles” en Toay -algo que no conseguía desde 2017, con Gastón Mazzacane- y sumó su 8ª “pole position” en el trazado pampeano, contra 9 del resto de las marcas. Ciantini, que obtuvo su 1ª victoria en TC el 26 de marzo del año pasado justamente en Toay, buscará cortar una racha de 11 fechas sin éxitos para la marca, la 2ª peor en la “era de los autódromos”.

La palabra de Mariano Werner

Mariano Werner (Mustang) se erigió en el mejor usuario de los autos de nueva generación, al igual que en las 3 clasificaciones anteriores de 2024: 1º en El Calafate, 2º en Viedma y 11º en Centenario. En esta oportunidad volvió a ser 2º, 0"236/1000 del poleman Ciantini.

“Fue un gran trabajo. Estamos bien, noto bien el auto. No estamos del todo rápidos por derecho; no es que me queje, al contrario, pero es algo que tenemos que seguir trabajando, pero mañana tenemos una buena posibilidad en la serie”, sostuvo Werner.

La palabra de Agustín Martínez

Agustín Martínez (Ford) protagonizó su mejor resultado en clasificación desde su debut en el TC al situarse 3º, a 0s336, superando el 14º lugar que había obtenido en Viedma. “Nos salió una buena vuelta, aunque no pensé que nos íbamos a mantener ahí arriba cuando saliera el grupo de los rápidos. Después de la prueba el auto pegó un buen salto, y ahora tiene un buen balance aerodinámico”, aseveró el entrerriano de 21 años.

Luego de clasificar fuera de los 15 primeros en las 3 primeras fechas, Juan Bautista De Benedictis (Mustang) confirmó lo exhibido en el único entrenamiento y quedó 4º en la clasificación de Toay, a 0s361. Gastón Mazzacane (Chevrolet), otro que no había sido protagonista en clasificación en lo que va del campeonato, completó el “top 5”, a 0s454.

Gracias al 6º puesto, Facundo Chapur resultó el representante de Dodge más encumbrado, a 0s462 de la “pole position”. Torino tuvo su peor clasificación de la temporada, con Marcos Landa en la 19ª posición, a 0s844. Andrés Jakos se erigió en el Toyota más destacado, al clasificar 17º, a 0s790, lo mejor del Camry de nueva generación hasta ahora.

