Mariano Werner se aleja del Turismo Nacional

Mariano Werner finalmente no estará presente en la próxima fecha del Turismo Nacional que llegará a Concepción del Uruguay del 7 al 9 de julio. La superposición con su intervención en la Trans Am de Estados Unidos obligó al paranaense a bajarse en la Histórica.

No son novedad los recurrentes malos tragos que viene atravesando Mariano Werner en el Turismo Nacional. Por diversos motivos, el entrerriano tuvo malas experiencias en las seis fechas del año, y en el campeonato marcha vigésimo tercero, con sólo 34 puntos. Ante este panorama, y teniendo en cuenta su actividad en el exterior con la participación en las Trans Am en los Estados Unidos, el Zorro ya tomó una decisión con respecto a su continuidad.

“Había una carrera de Trans Am donde yo tenía fin de semana libre y no ocupaba fecha del Turismo Nacional, pero se movió y ahora me coincide. Así que la próxima del TN no voy a estar”, comenzó declarando el oriundo de Paraná, por lo que deberá tachar Concepción del Uruguay de su agenda el próximo 9 de julio. Aquel fin de semana, correrá en Road América la octava fecha del campeonato estadounidense.

Y luego, fue claro con respecto a su futuro en el Turismo Nacional. “Podría volver en San Nicolás. Más adelante tengo una fecha que nuevamente coincide. Ante esta situación, y más allá de los resultados que no se nos han dado, entiendo que por una cuestión personal estoy complicando al equipo en el alquiler del auto y por eso hablé con Marco Jakos y Oscar Coiro para liberarlo. Si ellos consiguen otro para la carrera de San Nicolás, me sumaría con un tercer auto”, detalló en Campeones.

Por último, aclaró: “En alguna carrera más hasta fin de año voy a estar. Pero quiero que ellos tengan la libertad de conseguir un piloto estable para que les sea redituable”.