Mariano Werner buscará descontar en San Nicolás

Este fin de semana se corre la segunda fecha de la Copa de Oro. Mariano Werner ante una fecha clave. Ya están los precios de entradas para Paraná.

3 de octubre 2025 · 18:16hs
Mariano Werner buscará ser competitivo este fin de semana en un autódromo que le trae buenos recuerdos.

Foto: Gentileza/ACTC

Mariano Werner buscará ser competitivo este fin de semana en un autódromo que le trae buenos recuerdos.

El Turismo Carretera se prepara para su 12ª fecha de la temporada, la segunda de la Copa de Oro RUS, que se disputará este fin de semana en el autódromo de San Nicolás. Con 49 pilotos inscriptos, el TC empezará a definir los contendientes al título en una carrera clave. Este sábado a las 16 será la clasificación.

Mariano Werner
Mariano Werner busca regularidad.

Mariano Werner busca regularidad.

Para esta competencia en San Nicolás, la lista de participantes asciende a 49 pilotos. Se destacan los regresos de Sebastián Abella, Martín Serrano y Jeremías Scialchi. La única baja respecto a la carrera anterior en San Luis es la de Matías Jalaf.

A pesar de los problemas de motor que lo acompañan desde principios de año, Mariano Werner mantiene viva la expectativa de pelear por la Copa de Oro. El paranaense, ya con la victoria reglamentaria, buscará relanzar sus aspiraciones y acortar la diferencia de 51 puntos con el líder, Agustín Canapino, sabiendo que San Nicolás es un escenario importante para ello, y donde supo ganar en 3 oportunidades.

La expectativa de Mariano Werner

“Uno siempre trata de buscar alguna inyección nueva para no caer, para mejorar, para optimizar… Más allá de estar en la pelea, después de San Nicolás habrá un quiebre para ver quienes pelean o no la copa. Quedan menos puntos y aquellos que pararon tienen la chance de poder prenderse nuevamente o directamente de estar en la lucha”, le señaló Werner a SoloTC.

El tricampeón del TC sabe que gran parte de sus chances se juegan este fin de semana. “Si tenés un gran fin de semana te podés prender, de hecho el año pasado llegaba a San Nicolás prácticamente a 40 puntos y me volví a 10. Entonces, dependerá de cómo salga de este circuito. Con este tiempo que pasó, y gracias al trabajo de Marcos Laborda, entendemos un poco más los parámetros de este auto. Ojalá podamos funcionar bien”, concluyó.

Cabe recordar que en siete de las 11 fechas disputadas sufrió problemas de motor y, tras el abandono en San Luis, quedó a 51 puntos de Agustín Canapino (Chevrolet Camaro), líder del torneo, con 211,5 unidades todavía en juego.

El entrerriano, que ya cuenta con la victoria reglamentaria obtenida en Alta Gracia (6ª fecha), buscará en San Nicolás aprovechar el cambio de motorista –ahora con la atención de Guillermo “Mosquito” Pianca tras dejar a Rody Agut– para relanzar sus aspiraciones con el Ford Mustang del Fadel Memo Corse. Por si fuera poco, viene con la subida anímica de haber ganado la 8ª fecha del TC Pick Up en el patio de su casa, Paraná.

Los precios de entradas para Paraná

La expectativa es alta y la ACTC ya difundió el precio de entradas anticipadas para el evento que se realizará el fin de semana del 1 y 2 de noviembre en el trazado del Club de Volantes Entrerrianos (CVE).

La organización dispuso de diferentes valores para los tickets, con un esquema de precios promocionales para la compra anticipada. A continuación, te detallamos las opciones disponibles:

Entrada General (anticipada): $45.000

Entrada General (puerta): $55.000

Acceso a Boxes con tribuna (anticipada): $110.000

Acceso a Boxes con tribuna (puerta): $130.000

Estacionamiento (livianos): $30.000

Estacionamiento (pesados): $50.000

Estacionamiento (pesados): $20.000

La carrera en el circuito entrerriano será la antepenúltima de la temporada y la tercera de las cinco que componen la Copa de Oro. Por lo tanto, se trata de una instancia decisiva donde los candidatos al título buscarán sumar puntos clave para llegar con chances a la definición del campeonato de Turismo Carretera.

Mariano Werner Paraná San Nicolás TC
