Luis Caputo anunció la fecha de apertura de ofertas para concesionar rutas: cuáles pasan por Entre Ríos

El ministro de Economía, Luis Caputo, informó que “el 8 de octubre se hará la apertura de sobres para conocer las ofertas para la concesión de 741 kilómetros correspondientes a la Etapa 1 de la Red Federal de Concesiones”.
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la fecha de apertura de ofertas para concesionar rutas. Involucra más de 700 kilómetros de la red vial.
Este tramo conformado por los Tramos Oriental y Conexión que están integrados por las rutas nacionales 12, 14, 135, A-015, 117 y 174.
Qué rutas incluye el anuncio de Luis Caputo
El nuevo régimen de concesión se planteará sin subsidios del Estado: las inversiones, operación, mantenimiento y prestación de servicios deberán financiarse mediante la concesión misma (peajes, servicios complementarios, etc.).
La longitud total del Tramo Oriental es de 682,28 km e incluye pasos fronterizos internacionales: Puente Internacional General Artigas (Colón-Paysandú) vía ruta nacional135. Acceso a la Represa Salto Grande (Concordia–Salto) vía ruta nacional A015. Puente Internacional Paso de los Libres (Argentina–Brasil) vía ruta nacional117.
En tanto que el tramo “Conexión” está compuesto por la Ruta Nacional174, que corresponde al Puente RosarioVictoria, conectando las provincias de Entre Ríos y Santa Fe.
La longitud del Tramo Conexión es de 59,43 km y se licita como un enlace estratégico entre Entre Ríos y Santa Fe.