María Eugenia Martínez sus garras antes de viajar al Mundial U19

Sus expectativas previas al Mundial

Aprovechando los últimos días en su ciudad, UNO se contactó con ella, quien contó sus sensaciones por participar en el certamen ecuménico.

“Cuando me confirmaron que iba a ir al Mundial viví un momento muy emocionante, de gran felicidad. Éramos 14 jugadoras las que estábamos concentradas en Rosario, donde vivimos días de entrenamientos muy duros y, tras la concentración, el cuerpo técnico dio los nombres de las 12 jugadoras que íbamos a ir al Mundial. Cuando me nombraron fue una sensación muy linda”, dijo la joven jugadora de 17 años.

Argentina integrará el Grupo B, donde competirá con Puerto Rico, China Taipei, Brasil, Serbia y República Dominicana.

Al respecto, Eugenia aseguró que no será un desafío fácil, aunque tiene fe en el equipo: “Nos tocará una zona complicada, así que estamos con la idea de ir de a poco, partido a partido con el objetivo de superar la fase de grupos. Si logramos eso, en los partidos a todo o nada, iremos viendo hasta donde podremos llegar”.

Mientras que su objetivo personal para la competencia será: “Darle todo lo que más pueda al equipo, aportar mi granito de arena para que a la selección le vaya de la mejor manera y, si tengo la posibilidad de jugar muchos minutos, mejor”.

Eugenia también recordó cómo fue su llegada al seleccionado nacional y cuál fue su camino hasta llegar a la competencia en los países de la península balcánica.

“La primera vez que me llamaron a la selección fue en 2023, para participar del Sudamericano U17. Era algo que no me lo esperaba, pero le di para adelante y pude seguir estando en consideración de los entrenadores, formando parte de este proceso hasta llegar al Mundial U19”, contó y, luego, remarcó que la cambiaron de posición: “En Diamantino juego de punta, pero en la selección tuve que adaptarme a jugar de líbero. Este cambio se debió a que, a nivel internacional, hay jugadoras muy altas en esa posición. Tuve que readaptarme y me costó, pero de a poco me fui acomodando y por suerte pude hacerlo bien”.

María Eugenia Martínez.jpg María Eugenia Martínez pasó de jugar de punta, tal como lo hace en su club, a ser la líbero de la Selección Argentina.

La carrera de María Eugenia Martínez

Martínez inició su camino en el vóley a los cinco años y está ante el desafío más importante de su carrera. Además, su nombre ya está en la historia del deporte diamantino y sus coterráneos le expresan constantemente su cariño.

“La gente de Diamante me ha apoyado mucho y eso me llena de orgullo –comentó–. Algunas personas con las que no nos conocíamos me han felicitado. Quizá todavía no tomé noción sobre esto que logré, pero me han dicho que es un hecho muy importante para la historia de mi ciudad y eso es emocionante. Seguramente con el tiempo me caerá la ficha de todo estoy que estoy viviendo”.

Pensando en lo que se le viene, La Panterita reconoció que está viendo cuáles son los pasos a seguir para potenciar su carrera.

“En etapas formativas no hay tantas diferencia con los clubes más grandes, pero ya en las divisiones superiores el mejor nivel del vóley en nuestro país está centralizado en Buenos Aires. Ahora estoy disfrutando esto que estoy viviendo con la Selección y, luego del mundial, veré qué hacer. Quiero seguir creciendo en el deporte y, para eso, debería irme a Buenos Aires o, por qué no, al exterior, aunque eso sería más adelante. Desde que comencé a jugar nunca abandoné el deporte y, con perseverancia y dedicación en mi club, me llegó esta oportunidad. El vóley es una parte muy importante de mi vida y casi todos los días estoy en el club, que es mi segunda casa. Creo que con esfuerzo y disciplina todos los deportistas pueden superarse”, reflexionó en sus últimas palabras.

El plantel de Las Panteritas

Las jugadoras son Elena Guerrico, Matilde Williner, Paula Tomasa, Mora Pampin, María Victoria Matich, Julieta Medina Sarmiento, Valentina López Moya, Julieta Ruelli, Sofía Baldo, Helena Cugno, Julia Allub y María Eugenia Martínez. El staff técnico es María Laura Vincente (entrenadora), Sebastián Praderio (asistente), Sebastián Azcoitia (estadista), Alan Jakimczuk (preparador físico), Cecilia Scarinci (kinesióloga) y Celeste Formariz (manager).