Marcos Martínez y Dimas Garateguy animarán la velada en Sportivo Urquiza

Los púgiles visitaron la Redacción de UNO y palpitaron las que serán sus respectivas presentaciones en la entidad de barrio La Floresta.

Marcos Martínez y su necesidad de combatir

Martínez, de 34 años, no combate desde el 24 de mayo de 2024, cuando se presentó en Francia y fue noqueado por el local Jaouad Belmehdi. “Vengo de una inactividad bastante larga. Lamentablemente son cosas que no corren por mi cuenta porque yo siempre estoy listo para pelear. Por distintas razones se me fueron cayendo las peleas que me habían surgido y se fue postergando. El año pasado lamentablemente sólo peleé dos veces, lo cual es bastante poco. Pero ahora voy a tener la oportunidad de pelear y espero que sea lo que me abra las puertas para otros combates”, inició su relato.

Además, Marcos reconoció que era tanta la necesidad que tenía de subirse al ring que no sólo resignó la bolsa, sino que también puso plata de su bolsillo para ayudarlo a su padre, Justo, quien está llevando adelante la organización del evento: “El festival primero se iba a hacer en Patronato y casi se cae. Mi papá decidió hacerse cargo de la organización pese a que no tenemos el apoyo económico necesario para este tipo de espectáculos. Antes me había ofrecido con los distintos promotores locales para que me metan en sus eventos, incluso peleando gratis porque necesitaba moverme. Tengo 34 años y necesito estar en actividad, por eso le dije a mi papá de aportar unos ahorros que tenía en dólares para que la velada no se caiga. Aporté mi granito de arena para poder pelear. En este tiempo he tenido unas 10 ofertas para pelear en Europa que no se concretaron por mi inactividad, más aún teniendo en cuenta que fui noqueado en mi última presentación. Creo que cuando se caen las peleas duele más que una derrota”.

En marzo de 2024 Maquinita y Huanque se enfrentaron en el salón polideportivo de Peñarol. En esa oportunidad el paranaense se impuso por puntos bajo un calor agobiante, ante un aguerrido adversario.

Al respecto, Martínez recordó: “Con el Indio Huanque hicimos una muy linda pelea. Hacía mucho pero mucho calor y, a pesar de eso, fue un combate muy intenso. Es un boxeador muy aguerrido, que va hacia adelante y que no le importa recibir un golpe si él puede conectar también. Aquella vez hice una pelea muy inteligente y debo hacer algo parecido”.

Martínez y Garateguy.jpg Marcos Martínez y Dimas Garateguy tendrán la oportunidad de pelear ante su gente. Víctor Ludi/UNO

El sacrificio de Dimas Garateguy por su crecimiento

Por su parte, Garateguy, de 33 años, no se sube al ring desde el 24 de septiembre del año pasado, cuando perdió antes del límite con el bonaerense Franco Rodríguez.

“Vengo preparándome bien para volver al ruedo de la mejor manera posible. He estado entrenando mucho y también tuve una buena preparación mental. El año pasado tuve muchos cambios en mi carrera y me costó un poco mentalizarme. Eso me jugó en contra. Ahora afronto mi carrera de una manera distinta y estoy haciendo todas las cosas posibles para poder volcar estos cambios a mi favor. En este deporte tan duro uno siempre se respalda en el equipo de trabajo, y cuando pasas tanto tiempo con un entrenador cuesta un poco acomodarse rápidamente a otra forma de trabajo. En el gimnasio de Colón de Santa Fe pregonan un boxeo muy aguerrido, de ir para adelante. Eso demanda mucho resto físico, que era lo que me estaba faltando. Además bajé de categoría y estoy acomodándome a otro peso”, contó el pupilo del santafesino Carlos Lemos en la entidad Sabalera.

Además, Garateguy analizó a su adversario: “Lucas Blanco es un rival más bajo que yo, de un físico morrudo como se dice. Con mi rincón planificamos intentar llevar el combate a la media y larga distancia, sabiendo que debo ser constante con el trabajo al cuerpo. Al ser una pelea corta, de cuatro rounds, no puedo especular y debo salir a atacar desde el primer momento”.

En la charla, Toti también contó cómo se preparara en la capital de la vecina provincia, lo cual le demanda unas siete horas diarias a sus tardes.

“En Colón terminé de entender que soy un deportista profesional y que debo hacer las cosas de manera más profesional. Creo que ahí están sacando lo mejor de mí y yo trabajo convencido de lo que quiero. Por eso realizo un esfuerzo muy grande en todo sentido. Me voy desde mi casa hasta la terminal en bicicleta, luego me tomo el colectivo y cargo la bici en el maletero del cole, me bajo y voy pedaleando hasta Colón. Entreno y hago todo el recorrido para volver. Salgo de mi casa a las 12 y vuelvo cerca de las 19. Eso me demanda tiempo, dinero y energía, pero lo hago convencido y disfruto de mi trabajo”, explicó.

De cara a la velada en Sportivo Urquiza

Los boxeadores profesionales tendrán el jueves su primer cara a cara, con la realización del pesaje oficial. El compromiso con la balanza será a las 19, en el Centro Comunitario Luis Pacha Rodríguez (Pronunciamiento 631).

El evento, que se iniciará a las 21, también contará con unos ocho duelos entre pugilistas amateurs de los distintos gimnasios de Paraná y otras localidades.

Por otra parte, desde la organización informaron que las entradas anticipadas pueden adquirirse en Pronunciamiento 689 o comunicándose al 3434482049, a un valor de 8.000 pesos, Mientras que en puerta los boletos costarán 10.000 pesos.

Jairo Suárez va por el título

Jairo Suárez.jpg

Este sábado el paranaense Jairo Suárez se presentará en el estadio Municipal de San Pedro, donde peleará con el local Kevin Espíndola. Estará en juego el Título Cono Sur AMB del peso Pesado.