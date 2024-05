Marcos Fuentes irá al Mundial gracias a sus amigos

Para que El Lata busque la gloria en EE.UU. hay una historia detrás que él mismo se encargó de difundirla junto a UNO. “Un amigo de Suiza vino de visita y se enteró de que yo no iba a ir al Mundial. Me retó y al toque sacó los pasajes para que yo pueda estar en Estados Unidos”, comenzó.

“Otros amigos de Colombia me pagaron hospedaje e inscripción, el dueño de la marca de ropa para la que corro también me dio plata. Un poco de todos, incluida la familia, me depositaron en un nuevo mundial. Estoy muy agradecido con todos mis esponsors. Bancan desde los primeros días”, prosiguió y agregó: “La empresa Flecha Bus, a través de su gerente, se encargó de los pasajes desde Paraná a Mendoza así que solo tuve el gasto de los pasajes desde la ciudad a Chile, que es desde donde voy a partir a Estados Unidos”.

“La verdad, es que todos me llenaron el corazón. Había personas que se acercaban y me decían que no tenían plata para darme pero me dejaban unos muslos de pollos. Cosas que para ellos son mínimas para mi suman un montón. Mis compañeros del trabajo también se tomaron el tiempo de sacar licencia deportiva, vacaciones y demás para que yo pueda hacer las cosas tranquilo en la pista sin tener la cabeza en el trabajo”, dijo, en forma de agradecimiento.

Marcos Fuentes irá al Mundial de Bicicross

Marcos El Lata Fuentes 1.jpg Marcos Fuentes competirá en el Mundial de Bicicross. UNOER/ Juan Manuel Hernández

Sin embargo, Marcos Fuentes lamentó la falta de apoyo en el gobierno municipal, provincial y nacional: “Nadie del Estado me dio una mano. Es muy difícil para nosotros, en los deportes individuales más que nada, poder solventar gastos en cuanto a logística, inscripciones, viajes y demás para poder representar a nuestro país”.

“No me molesta que el Estado no me haya ayudado pero si deja una sensación rara en el cuerpo. Entre Ríos tiene un montón de campeones mundiales en diferentes deportes. Es una cuna de buenos deportistas”, agregó.

Competencia

Por otra parte, hizo hincapié en los días de competencia: “Todo el circo empieza el 8 de mayo con las acreditaciones. Los entrenamientos arrancan el 10 y yo corro en dos categorías, Rodado 20 y Rodado 24, que comunmente le dicen la Crucero”, informó.

“En Crucero corro el 12 o el 13 y en la otra categoría el 15 y el 16”, expresó.

Con respecto a sus aspiraciones en el país americano, El Lata dejó en claro que irá con el cuchillo entre los dientes y no dejará nada librado al azar. “Hace muchos años que no entrenaba como lo vengo haciendo para este Mundial. Quiero estar en la final y conseguir algún podio. Tengo una revancha con esa pista por lo que me pasó en el Mundial anterior, en el que justo llegué a participar luego de una lesión que me alejó por seis semanas de la bicicleta. Me lo tomo como revancha pero, además, siento que por algo se dieron las cosas. Salió todo sin forzarlo y de buena manera”, afirmó.

Marcos El Lata Fuentes.jpg Marcos Fuentes representará a Argentina en el Mundial de Bicicross. UNOER/ Juan Manuel Hernández

Será su novena participación en una Copa del Mundo y, tal vez, la última: “Puede ser la última vez que vista la camiseta de la Selección Argentina en un Mundial. Siento que en el Latinoamericano, en el que participé con mi hijo, lo disfruté más como espectador. Viéndolo a el siendo feliz en la pista”.

“Me pongo re nervioso, como cuando subí a la primer final del Mundo”, sostuvo entre risas Marcos Fuentes.

“A este Mundial siento que llego en un estado físico muy bueno. Le dije a mi señora que si me tengo que morir en esa pista, yo voy a hacerlo. Lo vibro así. Con el cuchillo entre los dientes. Voy a dejar todo en el Mundial. A defender el orgullo de uno y la camiseta de la Selección Argentina”, manifestó.

“Los mundiales no son para los más fuertes, sino para los más tranquilos e inteligentes. Hay que hacer bien las cosas. Dentro de mis objetivos llegar a la final es el principal. En ambas categorías. Después, se verá. La idea es meter un podio”, agregó, haciendo alusión a las posibilidades de colgarse una medalla.

“Estoy contento por como se dio todo. Recalco la ayuda de todos y no quiero olvidarme de nadie. No es solo ayuda económica, sino que también en la motivación, en lo mental. El afecto de la gente es muy importante. No es tanto material, sino más bien emocional lo que muchas veces es lo que necesitamos”, expresó.

“A veces no saben lo que el deportista en realidad pasa ante estos eventos. Son miles de cosas y uno necesita el apoyo de la gente. Ni hablar de la familia”, cerró.