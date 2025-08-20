Marcelo Moretti levantó su licencia y volverá a San Lorenzo

Marcelo Moretti estuvo de licencia por aproximadamente tres meses tras un escándalo por una filmación en la que se lo ve guardándose un sobre con dólares.

Marcelo Moretti finalizó su licencia y volverá a ocupar su cargo como presidente de San Lorenzo después de estar alejado aproximadamente tres meses. El mandatario del club azulgrana fue escrachado en un video donde se lo vio aceptar una presunta coima para hacer debutar a juveniles en la Primera del club.

Desde entonces, de licencia, Julio Lopardo ejerció como presidente hasta su renuncia hace un día.

La noticia fue comunicada por correo electrónico y la primera medida que tomará Moretti será llevar a cabo una reunión con toda la Comisión Directiva del club para abordar distintos temas a futuro.

Sin embargo, los miembros de la oposición que conforman la Comisión Directiva aún no recibieron el mail por parte de la secretaría del club convocando a la reunión solicitada por el presidente, por lo que todavía no está confirmado el encuentro.