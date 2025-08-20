Uno Entre Rios | Ovación | Marcelo Moretti

Marcelo Moretti levantó su licencia y volverá a San Lorenzo

Marcelo Moretti estuvo de licencia por aproximadamente tres meses tras un escándalo por una filmación en la que se lo ve guardándose un sobre con dólares.

20 de agosto 2025 · 18:00hs
Marcelo Moretti planea convocar una reunión de Comisión Directiva.

Marcelo Moretti planea convocar una reunión de Comisión Directiva.

Marcelo Moretti finalizó su licencia y volverá a ocupar su cargo como presidente de San Lorenzo después de estar alejado aproximadamente tres meses. El mandatario del club azulgrana fue escrachado en un video donde se lo vio aceptar una presunta coima para hacer debutar a juveniles en la Primera del club.

Desde entonces, de licencia, Julio Lopardo ejerció como presidente hasta su renuncia hace un día.

Escándalo: piden la quiebra de San Lorenzo por una deuda millonaria.

Escándalo: piden la quiebra de San Lorenzo por una deuda millonaria

La intedenta de Paraná Rosario Romero en la firma del convenio en Estudiantes.

Plazas, obras y educación: Estudiantes de Paraná y la Municipalidad refuerzan lazos

La noticia fue comunicada por correo electrónico y la primera medida que tomará Moretti será llevar a cabo una reunión con toda la Comisión Directiva del club para abordar distintos temas a futuro.

Sin embargo, los miembros de la oposición que conforman la Comisión Directiva aún no recibieron el mail por parte de la secretaría del club convocando a la reunión solicitada por el presidente, por lo que todavía no está confirmado el encuentro.

Marcelo Moretti San Lorenzo escándalo Julio Lopardo
Noticias relacionadas
El piloto entrerriano buscará hacer una brillante carrera para meterse dentro de los 12 en la Copa de Oro.

Se confirma el retorno de Agustín Martínez en Buenos Aires

Concepción del Uruguay: un niño consoló a su rival y dio una lección de valores.

Concepción del Uruguay: un niño consoló a su rival y dio una lección de valores

Vélez: Thiago Fernández fue apartado y se entrenará diferenciado.

Vélez: Thiago Fernández fue apartado y se entrenará diferenciado

Nadia Carrero: La fortaleza de Talleres es el juego en equipo.

Nadia Carrero: "La fortaleza de Talleres es el juego en equipo"

Ver comentarios

Lo último

Plazas, obras y educación: Estudiantes de Paraná y la Municipalidad refuerzan lazos

Plazas, obras y educación: Estudiantes de Paraná y la Municipalidad refuerzan lazos

Se confirma el retorno de Agustín Martínez en Buenos Aires

Se confirma el retorno de Agustín Martínez en Buenos Aires

Concepción del Uruguay: un niño consoló a su rival y dio una lección de valores

Concepción del Uruguay: un niño consoló a su rival y dio una lección de valores

Ultimo Momento
Plazas, obras y educación: Estudiantes de Paraná y la Municipalidad refuerzan lazos

Plazas, obras y educación: Estudiantes de Paraná y la Municipalidad refuerzan lazos

Se confirma el retorno de Agustín Martínez en Buenos Aires

Se confirma el retorno de Agustín Martínez en Buenos Aires

Concepción del Uruguay: un niño consoló a su rival y dio una lección de valores

Concepción del Uruguay: un niño consoló a su rival y dio una lección de valores

El lunes el Senado tratará la toma de deuda por 500 millones de dólares

El lunes el Senado tratará la toma de deuda por 500 millones de dólares

El dólar oficial subió por primera vez en 13 jornadas y el blue sigue en el freezer

El dólar oficial subió por primera vez en 13 jornadas y el blue sigue en el freezer

Policiales
Prefectura secuestró en Colón un millonario cargamento de mercadería ilícita

Prefectura secuestró en Colón un millonario cargamento de mercadería ilícita

Paraná: buscan a un hombre que padece una discapacidad visual

Paraná: buscan a un hombre que padece una discapacidad visual

Paraná: condenan a un hombre y a un joven por transportar más de 8 kilos de marihuana

Paraná: condenan a un hombre y a un joven por transportar más de 8 kilos de marihuana

El nuevo abogado de Nahir Galarza también defiende a un femicida y fue letrado de un narco

El nuevo abogado de Nahir Galarza también defiende a un femicida y fue letrado de un narco

Dos detenidos tras volcar con un auto robado e intentar fugarse

Dos detenidos tras volcar con un auto robado e intentar fugarse

Ovación
Se confirma el retorno de Agustín Martínez en Buenos Aires

Se confirma el retorno de Agustín Martínez en Buenos Aires

Plazas, obras y educación: Estudiantes de Paraná y la Municipalidad refuerzan lazos

Plazas, obras y educación: Estudiantes de Paraná y la Municipalidad refuerzan lazos

Vélez: Thiago Fernández fue apartado y se entrenará diferenciado

Vélez: Thiago Fernández fue apartado y se entrenará diferenciado

Nadia Carrero: La fortaleza de Talleres es el juego en equipo

Nadia Carrero: "La fortaleza de Talleres es el juego en equipo"

Concepción del Uruguay: un niño consoló a su rival y dio una lección de valores

Concepción del Uruguay: un niño consoló a su rival y dio una lección de valores

La provincia
El lunes el Senado tratará la toma de deuda por 500 millones de dólares

El lunes el Senado tratará la toma de deuda por 500 millones de dólares

El dólar oficial subió por primera vez en 13 jornadas y el blue sigue en el freezer

El dólar oficial subió por primera vez en 13 jornadas y el blue sigue en el freezer

La Sinfónica de Entre Ríos acercó la música a más de 750 estudiantes

La Sinfónica de Entre Ríos acercó la música a más de 750 estudiantes

Detuvieron en Paraná al fundador de Al Ángulo TV, un sitio de piratería audiovisual

Detuvieron en Paraná al fundador de "Al Ángulo TV", un sitio de piratería audiovisual

Rusa Salomone y Alfonso Bekes se presentarán en La Casa de la Cultura

Rusa Salomone y Alfonso Bekes se presentarán en La Casa de la Cultura

Dejanos tu comentario