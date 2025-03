Marcelo Gallardo respaldó a Enzo Pérez a pesar de haberle disgustado la expulsión

El entrenador del Millonario, Marcelo Gallardo, afirmó que el volante central tomó una decisión "que tal vez no era necesaria", pero igualmente lo defendió.

"Tomó una decisión adentro del campo en la que las emociones jugaron. Cuando ves la jugada, él asimila que tal vez no era necesaria ", afirmó el Muñeco ante los micrófonos. De hecho, en las imágenes se llegó a ver cómo Enzo le dijo "estás loco" al árbitro Falcón Pérez. Cabe destacar que el mendocino instantes antes se había enojado con Gonzalo Martínez, quien simuló una falta y desencadenó el contraataque en el que se cometió la infracción.

No obstante, el entrenador del Millonario lo defendió y dijo que se solucionó todo una vez consumado el partido: "Es una jugada aislada, no expuso a los compañeros ni al retroceso del equipo. Estábamos mano a mano cuando él cometió la falta, no había casi superioridad numérica".

El futbolista de 39 años comenzó su partido especial (hace pocos meses culminó su segunda etapa en el Pincha) con un pequeño cruce con Ascacibar, quien fue su compañero en la mitad de la cancha y con el cual discutió por el gol anulado a Paulo Díaz.

Ya en la segunda parte, sobre los 11 minutos, el volante central de River derribó a Cristian Medina, ex-Boca, con excesiva fuerza, según lo consideró el juez. "En el vestuario siempre se arregla todo y se habla todo. Acertamos y nos equivocamos en equipo, y así va a ser siempre", sentenció Gallardo.

Embed La ley del ex... versión TARJETA: ¡¡ROJA PARA ENZO PÉREZ!! pic.twitter.com/ygPGyyAz1Q — SportsCenter (@SC_ESPN) March 1, 2025

Marcelo Gallardo, conforme a pesar de la derrota

Luego de la caída en el Monumental, el Muñeco miró el vaso medio lleno y destacó que "por momentos" su equipo "le gustó y lo representó más". En la misma sintonía, el entrenador de River añadió: "Tuvimos el volumen de juego que no veníamos teniendo los partidos anteriores. Previo a la expulsión, me gustó cómo estábamos".