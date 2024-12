Marcelo Gallardo le marcó la cancha al plantel.

Marcelo Gallardo, director técnico de River Plate, le dejó un mensaje a los jugadores. "El que no esté para aceptar el momento incómodo, no puede estar", lanzó.

Marcelo Gallardo , director técnico de River Plate, brindó una extensa conferencia de prensa luego del empate contra San Lorenzo en el Monumental: aceptó el descontento de la gente que silbó al plantel y dejó un mensaje a los jugadores, con la mirada puesta en el armado del equipo para 2025. "El que no esté para aceptar el momento incómodo, no puede estar", lanzó.

"Algo de esto conozco. Me he criado en este club. La exigencia de la gente siempre ha existido. Toda la vida. Yo he aceptado. Si no aceptás la exigencia de este club, no podés estar en este club. Mi mentalidad ha sido aceptar pertenecer a este club porque te pone la vara alta, es exigente. A mí me encanta", lanzó.