Maquinita Martínez va por el golpe en Francia

Antes de que Martínez viaje al Viejo Continente, UNO habló con él y se refirió al desafío que tiene por delante.

“Yo estaba entrenándome y lo llamaron a mi papá para ofrecerle esta pelea. La acepté porque me daban la posibilidad de viajar junto a él, algo que deseaba desde hace mucho tiempo, además de volver a tener la posibilidad de probarme a nivel internacional. Tengo el objetivo de poder llegar a pelear en Estados Unidos, para lo cual vengo hablando con un promotor de Mar del Plata que lleva boxeadores allá. Él me está tramitando la Visa, entre otras cuestiones, y cuando me surgió esta oportunidad le consulté a él, que me dijo que la agarre porque me iba a servir de experiencia. Hubo algunas cositas que no se manejaron de la manera adecuada, pero que surgieron una vez que habíamos confirmado”, contó el representante de barrio Belgrano de la capital entrerriana.

Martínez, además, reconoció que tuvo algunas complicaciones en su preparación, aunque se encuentra de buena forma: “nunca dejé de entrenarme desde mi última pelea, pero a mi papá lo tuvieron que operar de urgencia del corazón, por lo que tuve que hacerme cargo del gimnasio y estar con él. Si bien seguí trabajando, no es lo mismo hacerlo solo a que el entrenador esté ahí. Cuando él pudo volver a estar me agarró dengue y me dejó en cama durante dos semanas, con fiebre de hasta 40 grados. Pude volver a entrenarme fuerte y justo me propusieron la pelea. Más allá de esas complicaciones, me siento fuerte y casi estoy en peso”.

Maquinita Martínez opinó sobre su rival

Al ser consultado por Belmehdi (de 26 años y récord compuesto por 20 victorias, una derrota y tres empates), Maquinita dio su parecer: “Es alto, largo y muy desordenado. Si bien es aguerrido, no tiene nada que no haya visto antes. Su única pelea perdida fue por nocaut, contra un zurdo, y ya estuve viendo videos de la mano que lo sacó. Intentaré conectarle ese mismo golpe. Sé que peleará en su casa, con lo que eso significa, pero voy muy ilusionado en poder ganar”.

Se cayó la pelea de Jairo Suárez

Malas noticias para el peso Pesado paranaense Jairo Suárez, a quien le había surgido la posibilidad de realizar su primera pelea en el exterior. El Espartano iba a combatir el viernes 24, en Bethnal Green, Inglaterra, ante el Tommy Welch, quien sufrió una lesión y no llega al compromiso. Como si fuera poco, previamente Suárez tenía previsto pelear el viernes 17 en Paraná, pero al surgirle el combate en Inglaterra tomó la decisión de postergar la presentación que tenía programada en el Club Palma Juniors.