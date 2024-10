Manuel Gómez: "Venir a Europa es un desafío muy grande"

El paranaense Manuel Gómez, ex Rowing, armó sus valijas y partió hacia España. Allí viste la camiseta del Vinaros en la tercera categoría del vóleibol local.

Manuel Gómez, paranaense de 24 años que se desempeña como punta receptor en el vóleibol, armó sus valijas y partió hacia Europa. Allí está hace sesenta días entrenando con el Club Vóleibol Vinaros, ubicado en la provincia de Castellón, que adquirió los servicios del ex jugador de Rowing, club con el que logró el histórico ascenso a la segunda categoría del deporte en Argentina a comienzos de año.

“Estoy en Vinaros, provincia de Castellón. Voy a jugar en el club vóley de Vinaros y estamos participando de la tercera liga española. Sería como una Federal de Argentina”, dejó en claro Gómez desde el país vasco.

“En este momento mi objetivo es seguir creciendo en todos los aspectos, ya que venir a Europa es un desafío muy grande”, dijo y agregó en relación a las aspiraciones que tendrán por delante en la tercera categoría española: “Nuestro objetivo es lograr el ascenso a la A2 (el año pasado estuvieron a un punto del ascenso), dar lo mejor de mi y hacer un buen papel para poder quedarme en el vóley del Viejo Continente".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Club Voleibol Vinaros (@cv.vinaros)

Por otra parte, hizo mención a los primeros días en España y la “fácil adaptación” por tener a colegas compatriotas en el mismo plantel. “La verdad me sentí muy cómodo desde el primer día, los chicos de España me integraron muy bien”.

“Estoy con tres argentinos más y me sentí medio como en casa. En el equipo somos cuatro argentinos en total. Está el director técnico, Pablo Grau, que llegó esta temporada a Vinaros. Mariano Muro, de Jujuy, que vive hace varios años en España pero también llego esta temporada a Vinaros y Francisco Holdstein, que es oriundo de Crespo y viene de una temporada en el plantel. A Fran lo conozco de mucho antes así que es un gusto volverlo a encontrar”.

Manu Gómez 2.jpg Manuel Gómen (rematando) en acción.

Cambiando de tema, Gómez se centró en Paraná. Vivir lejos de casa, de la familia, de los amigos y del club (Rowing) cuesta pero a los sueños hay que perseguirlos y eso fue lo que hizo el punta receptor. “Extraño a mi familia, amigos y el club. Pero desde que tome la decisión sabia que era parte de este gran desafío”, dejó en claro el hoy jugador del Vinaros de España.

Sin embargo, agregó: “Siendo sincero, no se me hicieron difíciles los primeros días en España. Obvio que extraño pero por suerte estoy viviendo con dos argentinos más y nos tratamos como hermanos, hacemos casi todo juntos. Desde cocinar hasta hacer las compras. También vamos al gimnasio y entrenamos los tres a la par. Tengo compañeros de mate y eso vale (risas)”.

“A la adaptación siento que la llevo bien ya que estoy trabajando y entrenando, los días pasan rápido”, sentenció Gómez y continuó con respecto a vivir lejos de casa: “Ya estaba medio acostumbrado a estar un poco lejos de casa porque estaba viviendo en Buenos Aires, jugando en Campana. No es lo mismo porque ahora estoy del otro lado del charco pero la escala en Buenos Aires me sirvió”.

Para cerrar, habló de Rowing, su club: “Es mi segunda casa. Extraño a mis amigos e ir a tomar mates en la playa del club antes de entrenar. Me va a costar verlos jugar la liga y no estar ahí, me hubiera encantado jugarla con ellos. Además este año se juega en casa”.

Manuel Gómez en los festejos con el Remero