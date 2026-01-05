Uno Entre Rios | Ovación | Manchester United

Manchester United despidió a Ruben Amorim

Manchester United no encuentra estabilidad en la dirección técnica, desde la salida de Alex Ferguson en 2013.

5 de enero 2026 · 17:07hs
Ruben Amorim dirigió 63 partidos al Manchester United. 

Ruben Amorim dirigió 63 partidos al Manchester United. 

El entrenador portugués Ruben Amorim fue despedido en el Manchester United, siendo el décimo que deja el cargo desde la ida del escocesés Sir Alex Ferguson, en mayo de 2013. Los Red Devils empataron 1 a 1 con el Leeds United por la fecha 20 de la Premier League, lo que desencadenó en el final del ciclo del DT luso.

En las últimas 10 fechas, los dirigidos por Amorim consiguieron tan solo 14 puntos de 30 posibles, a raíz de tres triunfos, cuatro igualdades y tres derrotas.

El matrimonio cordobés de Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini buscan remontar en el clasificador.

Complicada jornada para los argentinos en el Dakar

Días y horarios de los primeros 12 partidos.

Los días y horarios para las primeras 12 fechas del Torneo Apertura

Tras este empate ante el equipo que pelea el descenso, el entrenador portugués aseguró que llegó a Manchester “para gestionar, no sólo a entrenar" y añadió: "Eso está claro y será así los próximos 18 meses o hasta que la junta directiva decida cambiar. Yo no voy a renunciar. Haré mi trabajo hasta que me reemplacen”.

Esta fuerte declaración en la que aseguró que no renunciaría de ningún modo hizo que los dirigentes tomen la decisión de cesarlo en el cargo este lunes, comunicando que “han decidido a regañadientes que es el momento adecuado para hacer un cambio. Esto le dará al equipo la mejor oportunidad de conseguir el mejor resultado posible en la Premier League. El club quiere agradecer a Ruben su contribución al club y le desea lo mejor para el futuro”.

El ciclo de Ruben Amorim

Desde su arribo en noviembre de 2024, el ciclo de Amorim en Manchester United fue complejo. En este año y un mes que dirigió al equipo inglés, el portugués siempre se mostró molesto con la dirigencia por la falta de refuerzos y tuvo varios roces con el director deportivo Jason Wilcox, ya que, este le exigía que sea más flexible en lo táctico, algo en lo que Amorim no cedía.

El exmediocampista de la selección de Portugal en el Mundial de Brasil 2014 llegó a Manchester United tras lucirse en su etapa entre 2020 y 2024 en el Sporting Lisboa, donde ganó cinco títulos locales.

En el equipo inglés, el portugués dirigió 63 encuentros de los cuales ganó 24, empató 18 y perdió 21, teniendo 38,10 por ciento de efectividad, el segundo peor nivel desde la ida del histórico escocés Alex Ferguson en mayo de 2013.

El problema del Manchester United

Con la ida de Amorim, el Manchester United finalizó el contrato de su décimo entrenador desde la ida de Ferguson, quien estuvo al frente del equipo en el ciclo más exitoso de la historia del club entre 1986 y 2013.

Quienes estuvieron en el banco de Old Trafford desde ese fecha fueron David Moyes, Ryan Giggs, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Michael Carrick, Ralph Rangnick, Erik ten Hag, Ruud van Nistelrooy y Ruben Amorim

Justamente, el que se hará cargo interinamente del primer equipo será el escocés Darren Fletcher, uno de los jugadores con más presencias en el ciclo de Ferguson con 312 partidos disputados desde su debut como futbolista en 2002.

Manchester United Ruben Amorim Alex Ferguson Leeds United
Thiago Tirante, Andrés Molteni, Federico Agustín Gómez, Marco Trungelliti y Guido Andreozzi son los elegidos para la Copa Davis.

Copa Davis: Argentina ya tiene equipo para el debut

Enzo Pérez disputará la Copa Libertadores de América en 2026.

Enzo Pérez es nuevo jugador de Argentinos Juniors

Lisandro Ruiz Moreno fue subcampeón del Torneo Apertura 2025 de la APB.

Lisandro Ruiz Moreno vuelve a Talleres

jeremias ledesma dejara river para retornar a rosario central

Jeremías Ledesma dejará River para retornar a Rosario Central

