Por primera vez fue el propio Doncic el que explicó lo que se sintió en carne propia la situación de ser traspasado del equipo que lo había recibido durante tantos años. “Todo el mundo se sorprendió, te podés imaginar lo sorprendido que estaba yo. Estaba casi dormido cuando me llamaron. Tuve que comprobar que no era el Día de los Inocentes. Fue muy duro para mí, era mi casa”. La explicación del base deja en claro que nunca fue parte de las negociaciones y que las mismas se llevaron a cabo en el mayor de los silencios.

Luka Doncic fue presentado en Los Ángeles

Luka Doncic NBA 1.jpg Luka Doncic tuvo su presentación en Los Ángeles Lakers.

Tal como había sucedido con su carta de despedida, Luka no le dedicó demasiadas palabras a la dirigencia de los Mavericks. Al ser consultado sobre el traspaso respondió: "Esa es su decisión, así que no tengo comentarios al respecto. No sé por qué, pero es su decisión, así que no puedo hacer nada al respecto". Estoy muy emocionado de estar aquí para comenzar este nuevo viaje y, obviamente, en algún momento supe que esto iba a ocurrir, pero diría que siempre tomo el camino correcto. He tenido momentos increíbles en Dallas con todos mis compañeros de equipo, entrenadores y, lo más importante, los fans, siempre me han apoyado y ha sido un viaje increíble", indicó.

Quien también estuvo presente en la conferencia de prensa fue Rob Pelinka, gerente general de los Lakers, que dedicó fuertes palabras a este choque de planetas que se ha producido en la NBA. "La unión de Luka Doncic con Los Angeles Lakers es un acontecimiento sísmico en la historia de la liga, y lo digo porque tenemos a una superestrella mundial de 25 años que va a subirse al escenario de la marca de baloncesto más popular e influyente del mundo. Creo que cuando esas dos poderosas fuerzas se unen trae alegría al mundo del baloncesto porque así es como juega Luka, con alegría. Y si piensas en los niños de Barcelona, o los niños de Buenos Aires, o los niños de Shanghái o de Sídney, que van a llevar una camiseta número 77 de Luka Doncic de los Lakers y van a llevar alegría al baloncesto como él lo hace.

El recuerdo de Kobe y Gigi:

Ya ubicado a la par de muchas de las grandes estrellas de la historia de la NBA, Luka se tomó un par de minutos para recordar al ídolo laker, que falleciera en enero de 2020. Pelinka declaró que ve en Luka el mismo carácter de Kobe Bryant. “Cuando ves a Luka, tiene una alegría, pero un instinto asesino que es inusual: así era el número 8 y 24“. A lo que el esloveno agregó: "recuerdo el momento exacto en que lo conocí, fue un momento maravilloso, tan solo que Kobe supiera mi nombre era emocionante para mi. Desearía que él y Gigi estuvieran aquí para ver esto."