Histórica clasificación de Lanús en el Maracaná

Lanús igualó 1-1 ante Fluminense y avanzó a las semifinales de la Sudamericana. En el entretiempo hubo incidentes con la gente del Granate.

24 de septiembre 2025 · 00:00hs
Dylan Aquino marcó el tanto de Lanús en Brasil.

Dylan Aquino marcó el tanto de Lanús en Brasil.

Lanús igualó este martes 1-1 con Fluminense en el Maracaná y se clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana. El Granate, que se impuso 1 a 0 en la ida, se quedó con la serie y se metió entre los cuatro mejores del torneo que supo ganar en 2013. El duelo estuvo marcado por los incidentes que demoraron el comienzo del segundo tiempo en el mítico recinto de Río de Janeiro.

El comienzo fue intenso con un Lanús que no se metió atrás y tuvo a Marcelino Moreno como su principal credencial. Aunque el elenco carioca recuperó la pelota y con el correr de los minutos metió en su campo a su rival. El argentino Luciano Acosta fue la carta más peligrosa del Fluminense.

Lanús festejó en el final ante el Fluminense.

En un final agónico, Lanús venció a Fluminense por los cuartos

Mateo Alberca se sumó a Exequiel Gómez como las nuevas caras de Atlético Paraná.

Atlético Paraná presentó a su segundo refuerzo de cara al Torneo Regional Amateur

A los 20 minutos el equipo carioca se puso en ventaja luego de una asistencia de cabeza de Acosta y una media chilena de Agustín Canobbio. El tanto del uruguayo igualó la serie.

Antes del descanso el equipo de Mauricio Pellegrino se animó y jugó más en el campo del Flu. Se arrimó y dispuso de algunas llegadas, pero sin profundidad.

En el entretiempo la policía local reprimió al público visitante que se ubicó en el sector superior de una de las cabeceras. Hubo palazos y gases. La mayoría de los hinchas del Granate dejó su lugar, pero los incidentes siguieron. El problema se habría originado en los baños de uno de los anillos del estadio.

El retraso del segundo tiempo por los incidentes con la gente de Lanús

Al ingresar al campo de juego, los futbolistas de Lanús no quisieron jugar al ver los incidentes en la tribuna ya que habría familiares y allegados en esa parte de la grada. Luego le reclamaron al árbitro Jesús Valenzuela que no comience el segundo tiempo y acató esa solicitud. En ese marco, se comparó el violento episodio con lo acontecido en la vuelta entre Independiente y la Universidad de Chile por el mismo certamen.

En un momento el encuentro iba a reanudarse, pero los efectivos de seguridad volvieron a reprimir a los simpatizantes visitantes y los jugadores de Lanús fueron corriendo y quisieron meterse en la tribuna, aunque no se los permitieron. Una vez que los incidentes terminaron, con 21 minutos de retraso el segundo tiempo se inició.

El trámite fue intenso con un Lanús que salió a buscar el empate y Fluminense aprovechando los espacios. Losada se vistió de héroe e impidió la caída de su valla con una tapada providencial ante un misil de Matheus Martinelli.

La banda derecha fue el lugares elegido por Fluminense para atacar y llovieron los centros en el área de Lanús, que le costó salir. En una de las tantas llegadas, Juan Pablo Freytes cabeceó y la pelota pasó muy cerca.

Las pocas que dispuso Lanús debió aprovecharlas y a los 67 minutos capitalizó la primera llegada que tuvo en el segundo tiempo luego de una buena jugada en la que Dylan Aquino (entró muy bien) descargó para Moreno y tras una asistencia perfecta el juvenil definió en el aire ante el arquero Fábio.

Fluminense reaccionó empujado por su gente y fue por el segundo, aunque dejó espacios en el fondo para que Lanús aproveche de contra.

El epílogo fue dramático ya que el Granate pudo haber marcado otro tanto. Entre sus llegadas Eduardo Salvio remató desviado y en tiempo de descuento Franco Watson cabeceó cerca. La última fue para el Fluminense con un cabezazo de Germán Cano que pegó en el palo y el festejo fue para Lanús.

El Granate se enfrentará en semifinales al vencedor del cruce entre Universidad de Chile y Alianza Lima, que igualaron 0-0 en Perú y definirán su serie el próximo jueves a las 21.30.

Lanús Maracaná Fluminense Sudamericana Copa Sudamericana
