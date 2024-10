Luis Alvez metió podio en la Media Maratón Internacional de Uruguayana

“Para este año estudiamos un poco la competencia ya que queríamos hacer las cosas de la mejor manera posible. A mi gusto, salió una linda carrera”, agregó el sanjaimense.

“La carrera fue muy difícil porque tiene subidas que comúnmente acá, en donde yo corro, no las tenemos. Además el viento fuerte nos pegó de frente y eso nos atrasó un poco”, recordó de la pista en Uruguayana.

A su vez, Luis se refirió a la preparación previa a cada competencia de alto nivel. “Trabajé de la mejor manera posible. Además, pude correr cinco fines de semanas consecutivos. Por ejemplo, el fin de semana anterior a la carrera en Brasil competí en Santa Ana. Fui a buscar un buen tiempo para saber como llegaba a la Media Maratón de Uruguayana”, expresó.

Luis Alvez se quedó con la segunda posición

Luis Alvez 1.jpg Luis Alvez dijo presente en tierras internacionales.

Luis Alvez lleva un poco más de 7 años dentro del atletismo. Conoció el deporte de grande y nunca más le soltó la mano. Hoy es parte fundamental de su vida y trata de acomodar sus horarios para dedicarle el mayor tiempo a la disciplina que lo lleva a recorrer distintas pistas nacionales e internacionales. Hace aproximadamente cinco años que entrena bajo las órdenes de Judith Marsilli.

“Entreno alrededor de una hora o una hora y media por día. Siempre dependiendo de las actividades que me pasa mi entrenadora Judith. Más o menos son 80 kilómetros semanales que estamos preparando para una carrera de 10 kilómetros. Es fundamental entrenar todos los días. Yo, particularmente, preparo cada competencia dependiendo de los kilómetros que haga”, contó, respecto de su rutina para llegar de la mejor manera a cada competencia.

“Con o sin ganas voy igual. Siento que ese juego es mental. Si quiero que se noten los frutos tengo que dejar la fiaca de lado y estrenar bastante”, se sinceró.

La postal de lo obtenido en Brasil

Luis Alvez 2.jpg Los premios que recibió el oriundo de San Jaime de la Frontera.

La temporada 2024 no finalizó para el nacido en San Jaime y contó que es lo que se aproxima en el horizonte. “El 3 de noviembre me invitaron a competir en el trail de 50 kilómetros que se realiza en Concordia. La organización me hizo llegar la invitación y la acepté”. Además, agregó: “Las inscripciones son caras pero como fui invitado no voy a rechazarla. De esta manera me siguen teniendo en cuenta”, destacó Alvez.

“También tengo una carrera en Chajarí. Esa se realizará el 17 de noviembre y será en la modalidad de 21 kilómetros. Con esa cierro el año”, contó.

“Más allá de tener 42 años, quiero seguir compitiendo entre los mejores a nivel nacional e internacional. Siempre agradecido con la familia y amigos que siempre están presentes. También a mi entrenadora que ya llevamos cinco años trabajando juntos y a los sponsors que hacen posible esto”, cerró Luis.