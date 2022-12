Luciano Bortondello estará al frente del Paraná Rowing Club

Luciano Bortondello Rowing 2.jpg Luciano Bortondello se hará cargo del plantel superior de Rowing. UNO Santa Fe

“Fue algo que ya lo veníamos charlando con la gente de la subcomisión, me habían comentado la posibilidad y se terminó dando. Es un orgullo enorme, y es algo que me pone muy contento. Primero, por la confianza que me han trasladado, y por lo buena gente que hay allá. En ese sentido estoy super agradecido, lo fácil que me han hecho mi llegada, y en eso tengo que agradecer a mis compañeros de staff”, explicó Luciano Bortondello a UNO.

El designado head coach del plantel superior del Paraná Rowing Club comentó que “será mi primera experiencia como entrenador principal, a Rowing llegué en este 2022, y el año próximo sería mi segunda temporada en el club. Este año fue positivo, más allá si uno repasa los resultados, podés asegurar que fue un año fluctuante, pero si vas al historial fue el más positivo de la historia de Rowing. Se hablaba del 2019 que había sido el mejor año, pero este año se superó en materia de resultados, y en la parte cualitativa de juego”.

“Este año arrancamos de menor a mayor, terminamos jugando un buen rugby, con muchas cosas en el debe, cuestiones para trabajar, con lagunas de desconcentración que llevaron a complicar algunos partidos, o perder otros, como el que jugamos con Universitario de Rosario en la Reclasificación. Es un grupo joven, con un promedio de 22 años, chicos categoría 2000, que fueron la base del plantel, y esa experiencia muchas veces se hace sentir”, explicó el exjugador y entrenador surgido del CRAI.

En cuanto a cómo tienen planificado el trabajo pensando en el 4 de marzo, fecha de inicio del Regional del Litoral, Luciano detalló que “la pretemporada la largamos el 23 de enero, la idea es que tengamos seis semanas completas con una concentración en el medio, la cual estará a cargo de Gonzalo Carrasco y Esteban Jorge. Será intensa, la idea es apuntar a lo físico en la primera etapa, más que nada por la propuesta de juego, queremos avanzar en lo que se trabajó este año, y poder agregar algunas cosas más”.

“Arrancaremos con un trabajo de dos semanas bastante intensas, cuatro veces por semana, después vamos a hacer una gira por Mendoza, todo el fin de semana de Carnaval, con un partido contra Banco, y después quedan dos semanas más de trabajo, con este fixture que no sabemos si es real”, completó.

El comienzo para el elenco Remero en el interuniones litoraleño es frente a Estudiantes, es decir, su clásico rival.

“Es un partido lindo de jugar, sobre todo porque este año no pudimos jugar de local en La Tortuguita, así que es algo super bueno. Terminamos muy bien de ánimo este año, los chicos están muy motivados para el año que viene, vamos a depender de cómo se den las cosas en la pretemporada. Recordemos que este es un deporte amateur, jugadores que tienen vacaciones, tienen sus vidas y es complicado. Ojalá que lleguemos bien, y que si llega a jugarse con Estudiantes en la primera fecha es un lindo desafío”, finalizó.

Producción periodística: Alejandro Martínez (UNO Santa Fe).