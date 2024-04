Luciana Chiappella va por un pasaje a Colombia

Para acceder a la competencia en tierras Cafeteras, Chiappella deberá cumplir con la marca mínima que exige la FAP. En su categoría, Sub 20 hasta 71 kilos, el peso mínimo requerido que deberá levantar es de 187 kilos. Para esto tendrá tres intentos y de sus dos mejores registros se calculará el total olímpico.

Luciana participará en las modalidades arranque –es un solo movimiento, la pesa se lleva desde el piso hasta arriba de la cabeza– y con envión –son dos movimientos: desde el piso a los hombros, lo cual se denomina cargada, y de los hombros hasta arriba de la cabeza, llamado segundo tiempo–.

Sus próximos objetivos

“Mi objetivo es mejorar mis marcas, tanto de arranque como de envión, y clasificar al Sudamericano. Hace poco realizamos una competencia interna en el gimnasio y pude mejorar mi registro de envión pero no de arranque, lo cual debo realizar en la competencia oficial. Me he preparado bien. Realicé entre siete y ocho entrenamientos por semanas. Llego en buena forma y espero que todo ese esfuerzo se pueda ver reflejado en los resultados que obtenga en el torneo”, le contó Chiappella a UNO, explicando la manera en la llegará a este importante compromiso.

Luego dio más detalles de cómo debe ser la preparación de alguien que lleva adelante la práctica de la halterofilia: “Al entrenamiento disciplinado hay que complementarlo con otras cuestiones que ayuden a un buen desempeño. Hay que comer bien y tener hábitos saludables, además de descansar lo necesario para recuperar el cuerpo. Y ser constante con las prácticas, por más que un día te sientas cansada o sin ganas, tenés que redoblar el esfuerzo e ir al gimnasio. Ahí es cuando se ve la disciplina. Yo curso de mañana el profesorado universitario de educación física y trabajo de tarde, lo cual me cansa mucho. De todas formas, saco fuerzas y entreno de lunes a sábado, incluyendo doble turno en dos días”.

Los inicios de Luciana Chiappella en la halterofilia

Luciana también contó cómo llegó al mundo de la halterofilia: “Empecé a los 16 años y no sabía mucho sobre este deporte. Estaba haciendo musculación en un gimnasio y el profe, que practicaba levantamiento de pesas, me preguntó si quería empezar. Me explicó de qué se trataba y le dije que sí. Era diciembre, terminé las clases un viernes y al lunes siguiente fui a la mañana en bici al gimnasio. Los primeros meses no estaba muy convencida, pero le fui tomando el gusto. Durante la pandemia empecé a participar en competencias no federadas y, tras un año, fui a un torneo en Santa Fe que era para federados y no federados. Me crucé con un profe que hacía la afiliación a la FAP, me registré y empecé a competir en certámenes oficiales”.