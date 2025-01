Lucas Alario rompió el silencio y contó porqué llegó a Estudiantes y no a River

"Me encontré con un gran club que viene de tres años de conseguir títulos, con valores y calidad humana”. dijo Lucas Alario sobre el León.

El delantero quien fue titular en la victoria del Pincha 3-1 frente a Unión comentó sobre su llegada a Estudiantes: “Se dio. Cosas de la vida. Me encontré con un club muy lindo y estoy feliz de estar acá”.

Además, defendió su decisión de elegir a Estudiantes: “¿Por qué no? Parece que es algo malo y yo no le veo nada malo. Me encontré con un gran club que viene de tres años de conseguir títulos, con valores y calidad humana”.

La razón por la que el Pipa no volvió a River

En cuanto a River, Alario expresó su cariño hacía la institución de Núñez, pero fue contundente al explicar por qué no regresó: “A River le tengo un cariño y aprecio muy grande, ojalá que no les vaya tan bien como a nosotros, pero que les vaya bien”, dijo entre risas.

Sobre su frustrado retorno agregó: “Las prioridades son otras, tanto las mías como las de otras personas”.