Los selectivos de la Federación Entrerriana de Hockey sufrieron derrotas en Córdoba Tanto las Damas como los Caballeros de la Federación Entrerriana de Hockey cayeron en el primer día del Campeonato Argentino de Selecciones A Sub 16. 28 de agosto 2025 · 20:54hs

Prensa FEH El conjunto masculino de la Federación Entrerriana de Hockey perdió sus dos partidos y ya no tiene chances de meterse en semifinales.

No fue un debut esperado para los equipos de la Federación Entrerriana de Hockey (FEH), tanto para las Damas como para los Caballeros, en el Campeonato Argentino de Seleccionas A Sub 16, que se está disputando en Córdoba. Ambos equipos perdieron en el primer día de competencia.

El elenco femenino de la FEH fue goleado 5 a 0 por su par de la Asociación Amateur de Hockey Sobre Césped de Buenos Aires. Este viernes, a las 9.30, jugará ante Asociación Sanjuanina, mientras que desde las 18.40 se medirá con la Asociación Tucumana. Ambos partidos serán en la cancha 2 del Jockey Club.

Mientras que el combinado Panzaverde masculino, cayó abultadamente 6 a 2 (goles de Faustino Falco y Simón Mountford) ante la Asociación Tucumana Amateur y, luego, perdió 1 a 0 con la Asociación de Hockey del Litoral. Este viernes se medirá desde las 14.30 con la Asociación Salteña Amateur en el estadio Mario Alberto Kempes. De esta manera los varones ya no tienen chances de meterse en semifinales.