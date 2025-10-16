Uno Entre Rios | Ovación | Nations Cup

Los Pumas, ante un nuevo desafío: llega la Nations Cup

La Nations Cup, que arranca en 2026, reunirá a Los Pumas y a las 11 selecciones más fuertes del mundo, con duelos entre potencias del hemisferio norte y sur.

16 de octubre 2025 · 12:40hs
Los Pumas

Foto: Gentileza/Prensa UAR

Los Pumas, ante un nuevo desafío: llega la Nations Cup.

La Nations Cup es el nuevo torneo que comenzará en 2026 y le dará un marco competitivo a los 12 seleccionados más fuertes del planeta. Esta competencia se disputará cada dos años (2026, 2028 y 2030), excluyendo las temporadas con Copa del Mundo y gira de los British & Irish Lions.

El certamen incluirá a las seis potencias del hemisferio norte (Francia, Inglaterra, Irlanda, Escocia, Gales e Italia) enfrentándose a los equipos del hemisferio sur: Los Pumas, All Blacks, Springboks, Wallabies, además de Fiji y Japón.

El concordiense Miguel Ventos firmó su primer contrato profesional con Boca.

El concordiense Miguel Ventos firmó su primer contrato profesional con Boca

Mía Yaya fue parte de un debut histórico para el golf argentino.

Mía Yaya fue parte de un debut histórico para el golf argentino

LEER MÁS: World Rugby confirmó los árbitros para la gira de Los Pumas y Argentina XV

Todo sobre la Nations Cup: el nuevo torneo internacional que arranca en 2026

Embed

Además de los enfrentamientos entre los equipos del Seis Naciones y el Rugby Championship, las ventanas de julio y noviembre servirán para completar los partidos entre ambas conferencias. El cierre del torneo será con los cruces de reposicionamiento, en una única sede, donde se definirá también al campeón.

El presidente de la Federación Francesa, Florian Grill, reveló hace unas semanas quiénes serán los primeros rivales de los galos fuera de casa: "En ese orden, jugaremos contra Nueva Zelanda, Australia y Japón".

Por su parte, medios de Inglaterra adelantaron cuáles serían los primeros compromisos para la Rosa y en el panorama ingresan Los Pumas, con quienes acaban de disputar la serie. Los ingleses llegarían al país y deberían también medirse con Fiji y Sudáfrica. Cabe destacar que la RFU estaría negociando que los fijianos sean locales en Londres para así evitar el viaje al Pacífico.

Lo propio sucede en Irlanda. Según la prensa de aquel país, el Trébol visitaría a los Wallabies, All Blacks y Japón y luego recibiría a los Springboks, Fiji y Los Pumas en Dublín, en el tramo final de 2026.

"SANZAAR y las federaciones nacionales proporcionarán más información y calendarios detallados en los próximos días y semanas, a medida que se vayan concretando los planes", aseguraron en un comunicado.

Nations Cup Los Pumas Copa del Mundo
Noticias relacionadas
Los seleccionados de la APB, en la previa del inicio del certamen.

Los equipos de la APB, listos para salir al parqué en el Campeonato Entrerriano

Alejandra Grasmuck necesita ayuda para continuar su tratamiento oncológico.

Alejandra Grasmuck necesita ayuda para continuar su tratamiento oncológico

Echagüe festejó su segundo triunfo en el Clausura de la APB

APB: Triunfos locales en el cierre de la décima fecha

La Caminata Rosa será el sábado 25 de este mes en el Parque Urquiza.

Se presentará una nueva edición de la Caminata Rosa en Paraná

Ver comentarios

Lo último

El concordiense Miguel Ventos firmó su primer contrato profesional con Boca

El concordiense Miguel Ventos firmó su primer contrato profesional con Boca

Peces marcados: el proyecto que sigue la trayectoria de surubíes y dorados

Peces marcados: el proyecto que sigue la trayectoria de surubíes y dorados

Los Pumas, ante un nuevo desafío: llega la Nations Cup

Los Pumas, ante un nuevo desafío: llega la Nations Cup

Ultimo Momento
El concordiense Miguel Ventos firmó su primer contrato profesional con Boca

El concordiense Miguel Ventos firmó su primer contrato profesional con Boca

Peces marcados: el proyecto que sigue la trayectoria de surubíes y dorados

Peces marcados: el proyecto que sigue la trayectoria de surubíes y dorados

Los Pumas, ante un nuevo desafío: llega la Nations Cup

Los Pumas, ante un nuevo desafío: llega la Nations Cup

Dictaron prisión preventiva por 120 días a Pablo Rodríguez Laurta 

Dictaron prisión preventiva por 120 días a Pablo Rodríguez Laurta 

Anularon una condena porque el juez usó IA para redactar la sentencia

Anularon una condena porque el juez usó IA para redactar la sentencia

Policiales
Dictaron prisión preventiva por 120 días a Pablo Rodríguez Laurta 

Dictaron prisión preventiva por 120 días a Pablo Rodríguez Laurta 

Ministro uruguayo admitió fallas en frontera tras el caso de Pablo Rodríguez Laurta

Ministro uruguayo admitió fallas en frontera tras el caso de Pablo Rodríguez Laurta

Paraná: adolescente perdió el control de un auto y terminó en una zanja

Paraná: adolescente perdió el control de un auto y terminó en una zanja

Operativo antidroga en Paraná: cayó una banda con base cerca de una escuela

Operativo antidroga en Paraná: cayó una banda con base cerca de una escuela

Concordia: Pablo Laurta se negó a declarar por el crimen del remisero

Concordia: Pablo Laurta se negó a declarar por el crimen del remisero

Ovación
El concordiense Miguel Ventos firmó su primer contrato profesional con Boca

El concordiense Miguel Ventos firmó su primer contrato profesional con Boca

Los Pumas, ante un nuevo desafío: llega la Nations Cup

Los Pumas, ante un nuevo desafío: llega la Nations Cup

APB: Triunfos locales en el cierre de la décima fecha

APB: Triunfos locales en el cierre de la décima fecha

Los equipos de la APB, listos para salir al parqué en el Campeonato Entrerriano

Los equipos de la APB, listos para salir al parqué en el Campeonato Entrerriano

Alejandra Grasmuck necesita ayuda para continuar su tratamiento oncológico

Alejandra Grasmuck necesita ayuda para continuar su tratamiento oncológico

La provincia
Concurso abierto para cubrir la secretaría de dos juzgados civiles y comerciales de Paraná

Concurso abierto para cubrir la secretaría de dos juzgados civiles y comerciales de Paraná

Entre Ríos: jueves de calor intenso con máximas de 31 grados

Entre Ríos: jueves de calor intenso con máximas de 31 grados

Se realiza el II Congreso Internacional de Ciencias Forenses

Se realiza el II Congreso Internacional de Ciencias Forenses

Frigerio presentó el Presupuesto 2026 con un ambicioso plan de obras públicas

Frigerio presentó el Presupuesto 2026 con un ambicioso plan de obras públicas

Paraná: no existe tope de edad para obtener carnet de conducir

Paraná: no existe tope de edad para obtener carnet de conducir

Dejanos tu comentario