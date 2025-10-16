Los Pumas, ante un nuevo desafío: llega la Nations Cup.

La Nations Cup, que arranca en 2026, reunirá a Los Pumas y a las 11 selecciones más fuertes del mundo, con duelos entre potencias del hemisferio norte y sur.

La Nations Cup es el nuevo torneo que comenzará en 2026 y le dará un marco competitivo a los 12 seleccionados más fuertes del planeta. Esta competencia se disputará cada dos años (2026, 2028 y 2030), excluyendo las temporadas con Copa del Mundo y gira de los British & Irish Lions.

El certamen incluirá a las seis potencias del hemisferio norte (Francia, Inglaterra, Irlanda, Escocia, Gales e Italia) enfrentándose a los equipos del hemisferio sur: Los Pumas, All Blacks, Springboks, Wallabies, además de Fiji y Japón.

Todo sobre la Nations Cup: el nuevo torneo internacional que arranca en 2026

Además de los enfrentamientos entre los equipos del Seis Naciones y el Rugby Championship, las ventanas de julio y noviembre servirán para completar los partidos entre ambas conferencias. El cierre del torneo será con los cruces de reposicionamiento, en una única sede, donde se definirá también al campeón.

El presidente de la Federación Francesa, Florian Grill, reveló hace unas semanas quiénes serán los primeros rivales de los galos fuera de casa: "En ese orden, jugaremos contra Nueva Zelanda, Australia y Japón".

Por su parte, medios de Inglaterra adelantaron cuáles serían los primeros compromisos para la Rosa y en el panorama ingresan Los Pumas, con quienes acaban de disputar la serie. Los ingleses llegarían al país y deberían también medirse con Fiji y Sudáfrica. Cabe destacar que la RFU estaría negociando que los fijianos sean locales en Londres para así evitar el viaje al Pacífico.

Lo propio sucede en Irlanda. Según la prensa de aquel país, el Trébol visitaría a los Wallabies, All Blacks y Japón y luego recibiría a los Springboks, Fiji y Los Pumas en Dublín, en el tramo final de 2026.

"SANZAAR y las federaciones nacionales proporcionarán más información y calendarios detallados en los próximos días y semanas, a medida que se vayan concretando los planes", aseguraron en un comunicado.