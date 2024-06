Los Pumas 7 tienen plantel para los Juegos Olímpicos de París

Embed ¡El plantel para los Juegos Olímpicos!



Nuestros jugadores que nos representarán en París.



Rodrigo Isgró y Santiago Vera Feld serán los reservas.

Facundo Pueyrredón viajará a la concentración previa en Portugal.#SeVenComoNunca pic.twitter.com/oWpvoxvnOk — Los Pumas 7s (@lospumas7arg) June 28, 2024

La palabra del entrenador

Santiago Gómez Cora, el head coach de Los Pumas 7, se expresó a la hora de definir la lista para la cita olímpica.

“Llegó el gran día de dar los 12 jugadores que van en busca del sueño de los Juegos Olímpicos. Somos conscientes de lo difícil que es esta lista, diferentes a las otras que son más dinámicas porque hay etapas del circuito todos los meses y si no estás en una, tenés revancha en un período más corto y ésta es cada cuatro años y es el sueño de todos ir en busca de una medalla olímpica. Somos conscientes también de lo sensible y delicada que es esta lista en particular, pero seremos consecuentes con lo que fuimos haciendo todo el año, buscamos ser competitivos, fuimos rotando algunas opciones, ya sea en listas y en puestos de diferentes jugadores. Estamos convencidos que son los 12 jugadores indicados para ir a buscar este sueño olímpico”, cerró Gómez Cora.

Vale destacar que el seleccionado nacional cerrará su concentración nacional el jueves 4 de julio en Casa Pumas para luego viajar a Portugal el sábado 6 por la mañana para finalizar la preparación de cara a París, ciudad a la que arribará el jueves 18 para instalarse en la villa olímpica.

El equipo de Los Pumas 7

París será el cierre de una gloriosa temporada para el conjunto nacional tras un histórico primer puesto. El seleccionado obtuvo tres medallas de oro consecutivas (Ciudad del Cabo, Perth y Vancouver), dos medallas de plata (Dubái y Madrid), dos quintos puestos (Los Ángeles y Singapur) y un noveno lugar (Hong Kong). Los dirigidos por Santiago Gómez Cora jugaron 44 partidos, de los cuales ganaron 36 y solamente perdieron 8.

A continuación, el plantel argentino:

ÁLVAREZ, Santiago

ELIZALDE, Tomás

FRAGA, Agustín

GONZÁLEZ, Luciano

GRAZIANO, Matteo

MARE, Santiago

MONETA, Marcos

OSADCZUK, Matías

PELLANDINI, Joaquín

REVOL, Gastón

SCHULZ, Germán

WADE, Tobías

ISGRÓ, Rodrigo (reserva)

VERA FELD, Santiago (reserva)

A la concentración previa a París, Los Pumas 7 sumarán a Facundo Pueyrredón para que entrene con el equipo en Portugal, en donde realizarán la pretemporada de cara a los Juegos Olímpicos.