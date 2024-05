Los Pumas 7 tienen plantel definido para la Gran Final de Madrid

Luego de conseguir el primer puesto en la Serie Mundial de Seven, Los Pumas 7 se preparan ahora para lo que será la Gran Final de Madrid, del 31 de este mes al 2 de junio en el Estadio Cívitas Metropolitano. El equipo argentino ya cuenta con el plantel definido para buscar la gloria en el certamen.

Esto aplica al torneo masculino y femenino y la Argentina tendrá doble participación. Los Pumas 7 irán por el título masculino, mientras que Las Yaguaretés buscarán su plaza en el SVNS 2025 en el femenino.

Embed ¡Plantel confirmado para Madrid!



Gran Final Circuito Mundial

31 de mayo al 2 de junio

Estadio Cívitas Metropolitano#SeVenComoNunca pic.twitter.com/HQzjtrelTY — Los Pumas 7s (@lospumas7arg) May 22, 2024

Lo que viene para Los Pumas 7

En Madrid, Los Pumas 7 integrarán el Grupo A junto con Australia, Francia y Gran Bretaña, mientras que en la otra llave se encuentran Irlanda, Nueva Zelanda, Fiji y Sudáfrica. El sistema de competencia implica tres partidos por la fase de grupos y luego los primeros dos de cada uno acceden a las semifinales.

A lo largo del año, cuatro son las medallas que consiguió el seleccionado; tres de oro consecutivas en Ciudad del Cabo, Perth y Vancouver, mientras que obtuvieron la de plata en Dubái. Asimismo, lograron el quinto puesto en Los Ángeles, el noveno lugar en Hong Kong y el quinto en Singapur. Los dirigidos por Santiago Gómez Cora jugaron 39 partidos, de los que ganaron 32 y solamente perdieron 7.

Embed La palabra de Santiago Gómez Cora en la previa del viaje a la Gran Final de Madrid.#SeVenComoNunca pic.twitter.com/phMfR1bUxd — Los Pumas 7s (@lospumas7arg) May 22, 2024

De esa treintena, tuvieron su mejor racha de triunfos consecutivos de su historia entre el Seven de Ciudad del Cabo, segundo de la temporada, y Los Ángeles, quinta etapa, con 18 victorias seguidas. A su vez, el equipo argentino apoyó 141 tries, un promedio de más de tres tries por encuentro, siendo Marcos Moneta el tryman con 29.

El plantel, que realizó una concentración nacional en Casa Pumas desde el lunes hasta este miércoles, viajará el jueves por la tarde rumbo a la capital española. Sin contar con Alejo Lavayén y Marcos Moneta que se siguen recuperando de sus respectivas lesiones, Santiago Gómez Cora convocó para la Gran Final a los mismos 14 que viajaron a Singapur para la última etapa de la fase regular.

Ellos son: