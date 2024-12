Los Pumas 7 cayeron 29-5 ante Sudáfrica y quedaron afuera del oro en Ciudad del Cabo.

Los Pumas 7 cayeron este sábado por 29-5 ante Sudáfrica en el cierre de la fase de grupos del Seven de Ciudad del Cabo, la segunda etapa de la temporada 2024/25 del Circuito Mundial. Por este resultado, el equipo argentino quedó fuera de la carrera por la Medalla de Oro y ahora disputará la semifinal por el quinto puesto ante Kenia.

Los Pumas 7 sin chances de oro en Ciudad del Cabo, ahora buscarán el quinto puesto

Embed ¡Pensando en el que viene! ¡A seguir!



Semifinales 5° puesto

— Los Pumas 7s (@lospumas7arg) December 7, 2024

El seleccionado argentino no pudo hacer pie ante los locales y sufrió una dura derrota que lo dejó sin chances de pelear por el oro. Durante la primera parte, Sudáfrica se impuso a partir de la presión en campo rival, generando errores en el manejo del juego de Los Pumas. Estos resultarían fatales para Los Pumas 7 que tuvieron muchas dificultades para definir en los últimos metros. Sumado a eso, los Blitzboks supieron explotar la superioridad numérica por la amarilla a Luciano González y sacaron una ventaja cómoda con los tries de Dewald Human y Ricardo Duarttee por duplicado. A pesar del descuento de Matías Osadczuk, los sudafricanos no soltaron el protagonismo y, con las conquistas de Shilton Van Wyk, Shaun Williams, lograron confirmar una enorme victoria para cerrar el grupo.