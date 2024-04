Los jugadores de Patronato no ocultaron la bronca

Patronato evolucionó en el juego. La mejoría no le permitió reencontrarse con el triunfo. Por eso mismo los jugadores del Rojinegro no ocultaron la impotencia luego del empate cosechado como local ante Talleres de Remedios de Escalada en una historia válida por la 13° fecha de la Primera Nacional, Zona A.

“La bronca es tremenda”, expresó Ezequiel González, en el inicio de sus declaraciones en rueda de prensa. “No creo que disputamos un mal partido porqué jugamos con mucha intensidad. Hemos corrido, hemos jugado. Creo que hemos jugado bien, pero terminamos con muchísimo bronca por no poder quedarnos con los tres puntos, que es algo que nos debemos a nosotros, como también a la gente. Un punto no nos basta”, lamentó.

El mediocampista tuvo su bautismo en la red al establecer el empate del elenco dirigido por Walter Perazzo. Esta acción individual no fue disfrutada por el cordobés. “Hacer un gol en este momento no le doy importancia. Veníamos con mentalidad ganadora, pero no pudimos sumar los tres puntos que era lo importante. Por eso no le doy mucha importancia al gol. Estamos con bronca”, reiteró.

El portador del dorsal número ocho de Patronato afirmó que, ante el Aurirrojo, el azar no estuvo de su lado. “Suerte es una palabra que dice mitad y mitad, pero hubo dos pelotas que pegaron en los palos. Generamos situaciones para irnos en ventaja, pero volvemos a lo que dije anteriormente. No nos basta el punto. Por eso tenemos que seguir trabajando y doblar el esfuerzo”, apuntó.

El Pitu Arnaldo González dio la cara

Arnaldo González también expresó las sensaciones de impotencia por un nuevo juego sin alegría. “No podemos encontrar el triunfo de local. Lo estamos buscando porqué lo estamos necesitando, pero se no está haciendo difícil. Por eso me voy caliente porqué no podemos darnos una alegría a nosotros mismos ni a la gente. Tampoco podemos salir de los puestos de abajo, que es algo que no nos gusta. Hay que poner la cara y seguir trabajando e intentando porqué el triunfo llegará”, aseguró el Pitu.

El mediocampista ofensivo indicó que entendió la reacción del hincha, que sobre el final del juego reclamó la salida de todos los integrantes de la estructura Rojinegra. “Están en su derecho de descargarse y en hacer un análisis de lo que va del torneo que, la realidad, no es bueno. Tenemos que hacernos cargo y entender que tenemos que mejorar y debemos ganar de local. Lo vengo diciendo desde hace rato: en nuestra casa tenemos que hacernos fuerte. Y nos está costando”, reconoció.

La palabra de Julio Salvá

Por su parte, Julio Salvá declaró: “Estábamos con bronca, con calentura, porqué no pudimos quedarnos con los tres puntos de local, que que era nuestra intención. Ahora tenemos que dar vuelta a la página y pensar en lo que viene”, apuntó el capitán de Patronato.

“Ellos encontraron un gol medio sorpresivo. Si no hubiese pasado esa acción estoy convencido que el trámite hubiese sido otro. Se nos hizo cuesta arriba, pero lo fuimos a buscar y logramos el empate. Después en el segundo tiempo el desarrollo fue parejo. Fuimos en busca del gol, pero por el nerviosismo y la falta de tranquilidad en los últimos metros no pudimos anotar”, analizó.

Sobre la jugada que desencadenó en la apertura del marcador a favor de Talleres, en la que Salvá falló, comentó: “La pelota venía fuerte. La quise matar con el pecho, pero picó antes, me rebotó y se fue un poquito para adelante. Llegó el delantero de ellos y empujó a la red”, relató. “Terminé con bronca, pero no por la jugada porque uno se equivoca y es normal. Ahora es cuestión de levantarse y seguir trabajando porqué no queda otra alternativa. Seguramente haremos una autocrítica para proyectar el próximo encuentro”, cerró.