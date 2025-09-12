Los equipos de la Federación Entrerriana de Hockey se quedaron sin semifinales

Los elencos de Damas y Caballeros de la Federación Entrerriana de Hockey no tienen chances de consagrarse en el Campeonato Argentino de Selecciones Sub14.

Los representantes de la Federación Entrerriana de Hockey intentarán finalizar el certamen de buena manera.

Tras un buen debut, los equipos de la Federación Entrerriana de Hockey (FEH) no pudieron mantenerse y ya no tienen chances de pelear por el título en el Campeonato Argentino de Selecciones Sub14, y ahora apuntarán a finalizar en la mejor ubicación posible.

Los Caballeros, que compiten en la categoría A en Mendoza, tuvieron un debut que ilusionaban al golear 7 a 1 a Mar del Plata. Pero luego cayó 1 a 0 ante el anfitrión y quedó segundo en la Zona C. Y en los cuartos de final sufrió una durísima derrota con la Asociación Amateur de Hockey Sobre Césped de Buenos Aires, que lo goleó 11 a 0.

Este sábado, desde las 11.50, jugará contra rival a confirmar las semifinales para ubicarse entre el quinto y octavo puesto.

Por otro lado, las Damas, que están en la división B en Mar del Plata, iniciaron la competencia con una victoria 1 a 0 sobre Federación Amateur de Hockey sobre Césped Unión del Centro. Luego perdieron 3 a 1 con las locales y empataron 2 a 2 con Asociación Litoral, por lo que terminaron terceras en la Zona A.

Este sábado, desde las 11.30, se medirán con un adversario a definir en las semifinales por la permanencia.