Tras un buen debut, los equipos de la Federación Entrerriana de Hockey (FEH) no pudieron mantenerse y ya no tienen chances de pelear por el título en el Campeonato Argentino de Selecciones Sub14, y ahora apuntarán a finalizar en la mejor ubicación posible.
Los equipos de la Federación Entrerriana de Hockey se quedaron sin semifinales
Los elencos de Damas y Caballeros de la Federación Entrerriana de Hockey no tienen chances de consagrarse en el Campeonato Argentino de Selecciones Sub14.
Los Caballeros, que compiten en la categoría A en Mendoza, tuvieron un debut que ilusionaban al golear 7 a 1 a Mar del Plata. Pero luego cayó 1 a 0 ante el anfitrión y quedó segundo en la Zona C. Y en los cuartos de final sufrió una durísima derrota con la Asociación Amateur de Hockey Sobre Césped de Buenos Aires, que lo goleó 11 a 0.
Este sábado, desde las 11.50, jugará contra rival a confirmar las semifinales para ubicarse entre el quinto y octavo puesto.
Por otro lado, las Damas, que están en la división B en Mar del Plata, iniciaron la competencia con una victoria 1 a 0 sobre Federación Amateur de Hockey sobre Césped Unión del Centro. Luego perdieron 3 a 1 con las locales y empataron 2 a 2 con Asociación Litoral, por lo que terminaron terceras en la Zona A.
Este sábado, desde las 11.30, se medirán con un adversario a definir en las semifinales por la permanencia.