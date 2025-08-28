Uno Entre Rios | Ovación | Federación Entrerriana de Hockey

Los equipos de la Federación Entrerriana de Hockey salen a la cancha en Córdoba

Los elencos de Damas y Caballeros de la Federación Entrerriana de Hockey disputarán desde este jueves el Campeonato Argentino de Selecciones A Sub 16.

28 de agosto 2025 · 07:54hs
El elenco femenino de la Federación Entrerriana de Hockey debutará ante la Asociación Amateur de Hockey Sobre Césped de Buenos Aires.

Prensa FEH

El elenco femenino de la Federación Entrerriana de Hockey debutará ante la Asociación Amateur de Hockey Sobre Césped de Buenos Aires.
El conjunto masculino de la FEH tendrá su estreno ante su par de la Asociación Tucumana Amateur.

Prensa FEH

El conjunto masculino de la FEH tendrá su estreno ante su par de la Asociación Tucumana Amateur.

Los equipos de la Federación Entrerriana de Hockey (FEH) saldrán a la cancha para disputar el Campeonato Argentino de Selecciones A Sub 16, tanto para Damas como para Caballeros, que se jugarán en Córdoba, desde este jueves hasta el domingo.

Cada competencia estará dividida en dos grupos de cuatro equipos cada uno. Los dos mejores se clasificarán a las semifinales para luchar por el título; mientras que los dos últimos de cada zona jugarán por la reclasificación.

Talleres Rojo es uno de los animadores del Torneo Oficial de Damas.

Talleres ganó en el único partido de la Zona Campeonato del Torneo Oficial de Damas

Vicente Taborda jugará en Grecia.

El entrerriano Vicente Taborda seguirá su carrera en Grecia

Las Damas de la Federación Entrerriana de Hockey

Femenino FEH
El elenco femenino de la Federación Entrerriana de Hockey debutará ante la Asociación Amateur de Hockey Sobre Césped de Buenos Aires.

El elenco femenino de la Federación Entrerriana de Hockey debutará ante la Asociación Amateur de Hockey Sobre Césped de Buenos Aires.

El elenco femenino integrará la Zona B, junto a sus pares de la Asociación Amateur de Hockey Sobre Césped de Buenos Aires, Asociación Tucumana y Asociación Sanjuanina.

El equipo Panzaverde debutará este jueves, a las 11, contra el bonaerense, en la cancha 1 de Jockey Club. Mientras que el viernes, a las 9.30, jugará ante San Juan y desde las 18.40 se enfrentará a Tucumán. Estos partidos serán en la cancha 2 de la misma institución.

El plantel de la FEH está integrado por Lupe Cersofios, Valentina Leineker, Renata Sieber, Isabella Corona, Delfina Gutiérrez, Aba Wolter, Milena Troncoso, Julieta Horisberger, Martina Simón Moncy, Valentina Izaguirre, Amparo Dato, Juana Figoni, Emma Álvarez, Victoria Sofía Díaz, Delfina Cuscueta, Guillermo Dramasco, Rocío Cáceres, Helena Butta, Jazmín Pereyra Ciancio y Uma Barzola. El cuerpo técnico está integrado por la entrenadora Micaela Zárate, la asistente Valentina Márquez y la preparadora físico Sol Chimento.

Por otra parte, en la Zona A competirán la Federación Cordobesa, la Asociación Mendocina, la Asociación Salteña y la Asociación Santafesina.

Los Caballeros de la FEH

Masculino FEH
El conjunto masculino de la FEH tendrá su estreno ante su par de la Asociación Tucumana Amateur.

El conjunto masculino de la FEH tendrá su estreno ante su par de la Asociación Tucumana Amateur.

Por otra parte, el combinado masculino de la FEH formará parte de la Zona B, donde competirá con los equipos de la Asociación Salteña Amateur, la Asociación Tucumana Amateur y la Asociación de Hockey del Litoral.

Sus tres partidos serán en el estadio Mario Alberto Kempes. Este jueves debutará ante el cuadro tucumano a partir de las 11, mientras que desde las 17.30 se enfrentará con los litoraleños. El viernes, desde las 14.30, cerrará la Primera Fase contra los salteños.

La plantilla entrerriana está compuesta por los jugadores Augusto Gómez Roble, Lázaro Vaiarini, Ignacio Taffarel, Máximo Carletti, Simón Mountford, Santiago Basiliquiotis, Faustino Falco, Ignacio Colonna, Augusto Rodríguez, Agustín Pérez Catalán, Rodrigo Morales Toye, Joaquín Vich, Emiliano Harlein, Federico Ruiz Díaz, Constantino Rojas, Francisco Ríos, Santino Serapio, Vicente Martínez, Valentín Benítez y Leonel Fernández. Al cuerpo técnico lo integran el DT Carlos Obregón, el AT Bautista Salta y el PF Gastón Benavídez.

A la Zona A la componen Asociación Amateur de Hockey Sobre Césped de Buenos Aires, la Federación Cordobesa, la Asociación Mendocina y la Federación Tandilense.

Federación Entrerriana de Hockey Córdoba Campeonato Argentino
