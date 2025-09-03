Dos palistas entrerrianos tuvieron una excelente performance en el Mundial de Canotaje que se está desarrollando en Gyor, Hungría. Sebastián Alegro, del Club Náutico Paraná, y Alan Nielsen, de la Escuela Municipal de Concepción del Uruguay, quienes fueron subcampeones en la categoría Máster.
Los entrerrianos Sebastián Alegro y Alan Nielsen fueron subcampeones del mundo en Hungría
Sebastián Alegro, del Club Náutico Paraná, y Alan Nielsen, de la Escuela Municipal de Concepción del Uruguay, terminaron segundos en la categoría Máster.
En K2, los palistas panzaverde registraron un tiempo de una hora, 17 minutos, 55 segundos y 29 centésimas. Es decir, un minuto con 40 segundos y 76 centésimas más que la dupla ganadora, los locales Raymond Bukkosi y Mate Winkler, que finalizaron la prueba en una hora, 16 minutos, 14 segundos y 53 centésimas.
Completaron el podio los daneses Nils Boe y Torben Thomsen, con una hora, 17 minutos, 59 segundos y 31 centésimas.
Más entrerrianos en Hungría
Durante estos días también competirán Pía Giménez y Lara Abud de Paraná; Roberto Palacios de Gualeguaychú; Pedro Ratto y los hermanos Mauricio y Rodrigo Caffa de Concepción del Uruguay.