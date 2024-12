Llevaron a Recreativo a los más alto de la APB

De esta forma el equipo de calle Italia cortó una sequía de 61 años sin poder coronarse en el básquet local, para llegar a su séptima estrella en la APB.

UNO se reunió con el plantel del flamante campeón, que expresó sus sensaciones por haber concretado el tan anhelado objetivo.

Jugadores recreativo campeon.jpg Luciano Harick, Patricio Carranza, Juan Berta, Alan Guanco, Lucio Fravega, Alfredo Lucente, Ángel Villagra (kinesiólogo) y Facundo Buffa. Algunos de los protagonistas de Recreativo campeón. Víctor Ludi/UNO

Oscar Heis analizó la consagración de su equipo

Quien tomó la palabra fue el DT Oscar Heis. El Cabezón, guerrero de mil batallas durante su etapa como jugador, logró su primer título como entrenador en la Primera.

“Es una sensación totalmente distinta a la que siente el jugador. Uno lleva trabajando muchas situaciones, volcándole al equipo conocimiento y otras cosas que le haya tocado vivir. Esta consagración es producto de un trabajo que se viene realizando desde hace años, no fue algo que se dio de casualidad por una buena racha. El equipo fue mejorando de a poco, se modificaron algunas fichas de acuerdo a lo que necesitábamos y de a poco se incorporaron chicos de inferiores a la Primera. Anoche (por el domingo) había tres chicos que los tengo desde U 13. Eso para nosotros como cuerpo técnico es muy positivo, lo mismo para el club que ve los resultados del proyecto por el que viene apostando desde hace varios años”, contó.

Luego, Heis reconoció que temió que se les escapara el segundo encuentro: “Ofensivamente habíamos arrancado muy bien y con el correr del partido se nos fue cerrando el aro, un poco por malas decisiones nuestras y otro por el buen trabajo defensivo de Unión. Cuando ellos pasaron a ganar faltando tan pocos segundos, lo primero que pensamos es que se nos escapaba pero los chicos supieron jugar muy bien con la presión de los últimos segundos y logramos el triunfo”.

El entrenador también se mostró sincero al contar que aún no le cayó la ficha de que lograron romper con un largo maleficio: “Creo que con el correr de los días me iré dando cuenta de lo que conseguimos. He leído algunas cosas, la gente del club me comentó otras y cuando en torneos anteriores no se nos había dado la desilusión de la gente era grande. Por eso la emoción fue tan grande y creo que con los días iremos tomando dimensión de lo que logramos”.

Para finalizar, Heis destacó las virtudes de Recreativo campeón: “Muchos equipos paranaenses jugamos paralelamente el Pre Federal. Tuvimos mucha rotación en la fase regular y aprovechamos a darle minutos a los chicos del club. Terminamos séptimos y al equipo lo encontramos luego de quedar eliminados del Pre Federal, tras una dura derrota con Sionista. Hicimos el click, logramos una buena química y crecimos en los play offs”.

La séptima estrella de Recreativo

Recreativo 2.jpg Víctor Ludi/UNO

Con su coronación en el Clausura 2024, Recreativo llegó a su séptimo título local. El primero fue en 1949, a poco de sumarse a los torneos locales. Después tuvo una racha interesante en la década de 1950 con tres consagraciones, en 1952, 1955 y 1959. Los últimos dos títulos que había conseguido fueron en 1962 y 1963. Tuvieron que pasar 61 años para terminar esa mala racha.

De esta manera, el historial de campeones de la APB quedó de la siguiente manera: Echagüe 27 títulos, Olimpia 18, Ciclista 14, Sionista 13, Quique 11, Estudiantes y Recreativo 7, Hindú 6, Talleres 3, Paracao y Estrella 1.

San Martín, a la elite de la APB

San Martin campeón.jpg Poste Alto

San Martín logró el bicampeonato de la Primera B al derrotar en la segunda final del Clausura por 70-63 a Rowing B y barrer la serie 2-0. En 2025 el equipo de barrio Gazzano jugará por primera vez en la Primera A de la APB.