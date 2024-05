Llegó el momento feliz para el paranaense José García

Embed Burgos homenajea al @RugbyAparejos por la conquista de la Copa del Rey.



Cristina Ayala: “La ruta del Destierro del Cid ha sido para Recoletas Burgos Caja Rural Aparejadores, orgullo ya de los burgaleses, la ruta de la victoria”. pic.twitter.com/jQLFG7DKF3 — Ayuntamiento de Burgos (@Aytoburgos) May 9, 2024

García tuvo su primera experiencia en España en 2012, aunque luego regresó a su ciudad natal para jugar y entrenar al Albinegro. Pero en 2015 regresó al país ibérico para comenzar un recorrido exitoso y de reconocimientos. El excentro del CAE dialogó con UNO y repasó el triunfo alcanzado ante el equipo donde su coterráneo Martiniano Cian es una de las figuras.

“La verdad es que estamos re contentos por lo que hemos logramos. Hace cuatro años que estoy acá y habíamos jugado tres finales y no se había dado. La ansiedad por ganar la Copa era grande y por suerte quedó para nosotros”, manifestó.

José García 1.jpg José García es saludado por los seguidores del Recoletas Burgos.

El duelo copero se dio como el Gordo lo imaginaba, aunque se hizo muy cuesta arriba.

“Sabíamos que los partidos con VRAC se dan así, muy apretados. Muchos fueron finales o partidos claves en la Liga. Por eso imaginábamos un partido así. Por como empezó el partido pensábamos que el final iba a ser distinto y eso le da un saber más dulce todavía. La realidad es que luego del primer tiempo parecía que íbamos a terminar mal, por suerte ajustamos algunas cosas en el segundo y pudimos darlo vuelta. En un momento estábamos 19-6 abajo y el dominio era de ellos, porque nosotros no podíamos generar nada”, sostuvo.

“La charla en el entretiempo fue buena porque tratamos de ponernos en sintonía. Nos podían ganar, pero no por poner más ganas que nosotros y en el segundo tiempo hubo un cambio actitudinal de los chicos. No estábamos a la altura de una final y eso cambió en el segundo tiempo. No dieron nada por perdido y este fue un claro ejemplo”, agregó.

Ante el VRAC, todo un clásico

El elenco de Valladolid ya se transformó en un rival habitual en definiciones importantes para el Recoletas, por lo que se tornan picantes en todo su desarrollo.

“Para nosotros ya es un clásico. En los últimos tres años nos tocó jugar cuatro finales. Ellos ganaron las dos primeras y ahora nos tocó festejar a nosotros en la Supercopa y en esta Copa del Rey. Cuando jugamos por el torneo también se dan partidos cerrados. Estamos a una hora de distancia en auto porque Valladolid y Burgos están muy cerca. Junto con El Salvador que es el otro equipo de allá habíamos conformado una franquicia que se llama Castilla y León Iberians que competía en la Super Cup y por eso nos conocemos muy bien. Por eso hay una rivalidad y amistad a la vez, todo mezclado”, dijo.

José García 3.jpg José García disfruta de un gran presente en España.

Hasta la temporada pasada, Juan Diego Zabalegui y Nicolás Coronel (otros dos ex-Estudiantes) formaban parte del combinado de Burgos, pero ahora militan en Alcobendas de Madrid.

“Me abandonaron (risas). Igual tenemos varios argentinos, entre ellos Estanislao Bay (ex-CRAI) y Tomás Carrió (ex-Duendes), dos jugadores que conocen muy bien por Paraná. En el equipo hay una mezcla de nacionalidades importante”, señaló.

El crecimiento de José García

José García tuvo un crecimiento exponencial desde que asumió el rol de entrenador, aunque sabe que el camino recorrido no fue fácil.

“Creo que fue un proceso grande de aprendizaje. En el club hay una mezcla de culturas y eso enriquece mucho. El rugby es rugby, pero el sudafricano lo vive de una manera, el francés de otra, el español de otra, y los argentinos también. Así vas conociendo a diferentes personas que te abren mucho la cabeza, te hacen entender que nada está cerrado por completo y eso enriquece mucho. Además salir del tu club de toda la vida te expone a situaciones difíciles porque acá no te conoce nadie, no demostraste nada y eso al principio es duro, pero al final te termina haciendo crecer. Hay muchas cosas del juego que ahora las veo diferente desde que estoy acá”, analizó.

Su presente también lo encuentra siendo parte del staff técnico del seleccionado español de rugby femenino, otra situación que le sirvió para continuar con su aprendizaje.

“Cuando vine a Burgos me sumé al staff del entrenador de ese momento (Juan González). Me hice muy amigo de él, pero estuvo solamente un año porque se tuvo que volver a Sevilla. Él era entrenador asistente en el seleccionado femenino y luego quedó a cargo. Me invitó a trabajar con él y no lo dudé sin saber en qué mundo me iba a meter. Hay cosas que son diferentes en el femenino y me fui adaptando de a poco. Me sorprendió para bien porque el profesionalismo con el que trabajan las chicas es sorprendente y aprendí mucho de ellas. También tuve que trabajar mucho en la parte emocional y luego de dos años me adapté y entendí que hay otras cosas a las cuales uno tiene que estar atento”, expresó.

Otra definición para el Recoletas Burgos

Para los Aparejadores se viene el turno de las semifinales en la División de Honor, donde el fin de semana enfrentarán a El Salvador: “Terminamos la primera fase primeros y por eso tenemos el beneficio de la localía. Seguramente será un partido durísimo. En la otra semis se cruzan VRAC y Ciencias de Sevilla. Creo que vamos tener que afilar cuchillo y dientes para poder avanzar para estar en la pelea por el campeonato”.

Por último, García se refirió el título que consiguió el CAE en la edición pasada del Torneo Regional del Litoral.

“Me puse muy contento por el club. Si bien no pude seguir todos los partidos, me enteraba de todo porque estaban Juanza (Zabalegui) y Nico (Coronel) y ellos lo estaban siguiendo bastante. Era algo que se tenía que dar y se estaba haciendo complicado, creo que los chicos, los entrenadores y los dirigentes se lo merecían. Tardó, pero al final llegó y la verdad es que nos hicieron muy felices”, finalizó.