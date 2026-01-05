Lisandro Ruiz Moreno vuelve a Talleres Luego de más de 20 años, Lisandro Ruiz Moreno volverá a a ponerse la casaca del Rojo para disputar el torneo local. 5 de enero 2026 · 16:21hs

Poste Alto Lisandro Ruiz Moreno fue subcampeón del Torneo Apertura 2025 de la APB.

Más de 20 años pasaron para que Lisandro Ruiz Moreno vuelva a vestir la camiseta de Talleres, para disputar los torneos de la Asociación Paranaense de Básquet (APB) en la temporada 2026 que se avecina en el baloncesto de la capital entrerriana.

El experimentado base de 36 años viene de jugar en Paracao –fue finalista del Torneo Apertura 2025– y será un refuerzo de jerarquía para el Rojo, que fue semifinalista en el último Torneo Clausura y ahora intentará ir por más.

Además, el regreso a la entidad de calle Yrigoyen significará el cuarto club local para el Licha desde que debuto en Primera. Anteriormente había vestido las camisetas de Echagüe (en siete ciclos, en distintas categorías), Olimpia (en dos períodos) y Paracao.