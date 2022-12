Lisandro Martínez: desde el Barrio Molino de Gualeguay a la Gloria Eterna

La caravana en la ciudad es una locura total. Recreó lo mismo que sucedió en todos los rincones de la patria. A través de la historia de las raíces de nuestro héroe local vamos a tratar de entender de qué material están hechos los sueños.

Contraste

Apenas uno pasa la frontera del Bulevar San Juan se da cuenta que entra en territorio popular. Atrás quedaron las calles de asfalto y los cordones cuneta prolijos del centro. Faltan veinte minutos para que se decida la suerte de Argentina en el Mundial. No anda un alma por las calles del barrio Molino. Vecinas y vecinos ya están frente al televisor con sus rituales de siempre para ayudar a que la pelotita entre. En esta zona hay otro motivo para ilusionarse.

Un chico que se crió en estas calles, que pateó en estos potreros, que se subió a estos árboles que resisten de pie como en pocos lugares de la ciudad, está a miles de kilómetros defendiendo los colores de la patria. Esta vez no van a ser noticia en los medios de comunicación por el estigma del delito, que tantas veces les colgó un cartel que no merecían. Un hijo pródigo de estas calles está a un paso de la gloria eterna.

Polo industrial

“Pájaro” Mori ha vivido casi toda su vida en el barrio y lo cuenta con orgullo. Es parte de la memoria viviente de este puñado de casas: “Esto era un emporio industrial” recuerda con una voz que evidencia un paso por los medios de comunicación, la publicidad y la animación de los bailes. El nombre se lo deben al Molino Santa Luisa, fundado por Don Pedro Armelín, un apellido que forma parte de la gran inmigración del Véneto que caracterizó a Gualeguay en el siglo XIX.

Armelín “fue un visionario” según Mori porque “compraba los baldíos cercanos a la planta para que los obreros pudieron construir su vivienda”. Las primeras viviendas eran mayormente ranchos y quinchos de paja hasta en el techo. En el molino se fabricaban fideos y subproductos del trigo. Se trabajaba fuerte: “Nosotros veíamos a los hombreadores que subían las escaleras todo el día con bolsas de setenta kilos de trigo y ochenta las de harina”.

Lisandro martínez.jpg

Siempre fue un barrio obrero, también rodeado por una aceitera y una peletera. De las tres industrias hoy quedan las ruinas y en algunos casos ni eso. El molino fabricaba fideos y subproductos del trigo, y tuvo una usina propia y también un enorme tanque de agua que sigue siendo uno de los símbolos de la zona. Armelín murió antes de los cincuenta años, y después de un cambio de firma llegó una empresa que desapareció de la ciudad y dejó el tendal de desocupados.

Como pasa siempre, nadie se hizo cargo. Muchos de esos obreros se dedicaron a ser changarines, y según Mori, “vino el sampi (autoelevador) y los mató. Antes había colas en los corralones para descargar bolsas de materiales y ahora eso ya no existe”.

Licha es el segundo jugador entrerriano en ser campeón del mundo tras Jorge Burruchaga en 1986.

Los atravesaba un río

Antes de la construcción de la Defensa Costera el barrio Molino sufría las crecientes del río Gualeguay y su curso sinuoso. Hasta hace poco más de quince años las evacuaciones eran moneda corriente: “Nos inundábamos siempre, cada año, o hasta dos veces en el año”, recuerda Pájaro. “Se arruinaban las cosas, se humedecían las casas”, completa.

Lucas, otro de los vecinos entrevistados cuenta la experiencia con su familia: “Teníamos que ir al Salón Comunitario que era de madera y estaba un poco más elevado”, recuerda. Sin embargo, el río también daba lo suyo. “Teníamos nuestro propio balneario que se llamaba ‘La crujía’, y era un rancho de fin de semana cerca de la costa”, recuerda Mori. Y antes del desmonte por la Defensa la naturaleza estaba al alcance de la mano: “En la isla andaban aves naturales, guineas, gallinetas, el río nos daba pescado y los montes cercanos leña”, cuenta.

“Antes teníamos un montecito acá atrás, pero ahora han desmontado todo y eso se nota en el clima”, piensa.

Las primeras calles

Acá en el barrio Molino no se volvieron patriotas con la selección. Siempre quisieron a la patria como a la propia madre, y en el nombre de las calles lo dejan en claro: “Allá por el año 1992 todas las calles se llamaban ‘calle pública’ y decidimos ponerles nombre”, recuerda Mori y sigue: “Cuando los Héroes de Malvinas pasaban por acá había gente que les decía cosas feas, los cargaban. Entonces, a la primera calle de la ruta para acá le pusimos Capitán Giachino, que fue la primera víctima de los piratas, y después a la otra le pusimos Crucero General Belgrano. Unos de los muchachos que vive en esa calle, hizo la colimba en ese mismo Crucero y siempre lo cuenta con mucho orgullo”.

De esas gestiones de las comisiones vecinales también salieron los salones comunitarios que hoy siguen siendo rueda de auxilio de muchas necesidades.

Lisandro Martínez Qatar 2022 Gualeguay 1.jpg

La crisis del 2001

Cuando apretó fuerte el hambre en nuestro país en los barrios populares se hizo sentir más fuerte todavía. Acá en el Molino no fue la excepción, y los vecinos encontraron soluciones desde la autogestión. Después de sucesivos incendios, la estructura de la planta del Molino fue demolido por los propios vecinos. Con sus propias manos demolieron la enorme construcción y utilizaron los materiales para mejorar la situación de sus propias viviendas. “La policía no quiso intervenir”, recuerda Mori. Lograron recuperar ladrillos, madera, metales, no sólo del molino sino también del peladero “que fue el primero de la provincia”.

Toda una paradoja que hasta el último suspiro, con sus despojos, el molino siguió dando una mano al obrero que se afincó a su lado. Sólo quedó el terreno baldío y alguna estructura que no pudieron desmontar en la manzana donde estaba el Molino, y por esa razón algunos quieren cambiarle el nombre. La opinión de Pájaro es tajante: “Va a seguir siendo el Molino igual”.

Potreros y trabajo

Frente a la casa del Pájaro sigue en pie una de las canchas donde Lisandro “Licha” Martínez brillaba de chiquito. Los arcos son de madera, y el que está más cerca de la calle se quedó sin travesaño. Mori coincide con una antigua opinión de Bilardo que hace poco volvió a viralizarse al hablar de Marruecos. “No hacen falta escuelas de fútbol, hacen falta potreros como este. El potrero es el que hace al jugador”, sintetiza.

Aprovechamos la entrevista y el fervor de los festejos para que después de que baje la espuma no se olviden del barrio: “Acá lo único que hace falta son puestos de trabajo. No sólo en el barrio, en toda la ciudad. Vivimos rodeados de un cinturón agrícola ganadero que precisa mano de obra barata. Si no hay una política de traer fuentes de trabajo esto va mal”, cierra Pájaro Mori.

Desde acá hasta la gloria

Esta última reflexión sobre el trabajo y el potrero nos permite pensar en la materia de la que está hecho nuestro gualeyo Lisando Martínez. Su familia está compuesta por gente trabajadora y también ligada al fútbol. Pariente del “Mencho” Medina Bello (otro de los próceres del fútbol local), sus padres fueron ambos grandes jugadores de fútbol. Su mamá, de hecho, es una de las precursoras en el fútbol femenino y dueña de un gran talento. Hasta ahí la genética. Después viene el trabajo.

Lisandro Martinez.jpg

Hizo las inferiores en el Club Urquiza y pasó por Libertad. Cuando era chico lo llevaron a Boca y se volvió porque extrañaba. Después lo llevaron a Newell's y nuevamente no aguantó estar lejos de esa familia que todavía recorre las calles del Molino. La tercera fue la vencida. Newells, Defensa y Justicia, Ajax, Manchester United y lo más importante de todo: integrante de la selección argentina que hace unas horas nos dio la tercera estrella.

Vuelvo a mirar el potrero del barrio y me parece que lo veo a Lisandro, apenas más grande que la pelota, jugando y jugando bajo los rayos de un sol tan picante como este, hasta que sea de noche, o hasta que alguien pegue el grito porque llegó el momento de entrar.

Quién sabe a quién habrá querido imitar en esos picados. Qué nombre habrá invocado al llevar la pelota dominada. Mañana, cuando los gurises de este barrio se junten para hacer un picado, más de uno dirá que la lleva “Licha” y querrá seguir los pasos de su héroe.

Potrero barrio El Molino Lisandro Martinez.jpg

Santiago Joaquín García / Especial para UNO