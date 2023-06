Lionel Scaloni y quién será el reemplazante de Messi

Aunque avisó: "La rotación no es por el rival, bajo ningún punto de vista. La rotación es porque queremos ver otros jugadores y porque creemos que el nivel de la Selección no cambiará haciendo estos cambios, básicamente es esto".

Messi, Di María y Otamendi, licenciados

La ausencia de tres referentes del combinado nacional despertó todo tipo de dudas en Indonesia, donde ansiaban verlos. "Los fans están tristes", bromearon en la rueda de prensa. Scaloni llevó tranquilidad: "Messi está descansando, yo he decidido que descanse tanto él como Di María y Otamendi. Ya estaba desde antes pensado".

conferencia de prensa selección argentina messi di maría.jpg

A pesar de las ausencias de peso, el entrenador habló de la importancia del partido para el resto de los jugadores y, sobre todo, para que el cuerpo técnico continúe probando. "Argentina está muy por encima de cualquier jugador. En este caso Leo no está, pero están los demás. Esperemos que lo disfruten", insistió.

Habrá cambios: ¿cómo formará la Argentina?

Durante la conferencia de prensa, Scaloni avisó que ya tiene el equipo, pero prefiere aguardar al entrenamiento para terminar de definir algunos detalles. "Hay un chico que terminó cansado el último partido y, si me da la disponibilidad, variará", deslizó.

El reemplazo de Messi, la gran incógnita

La advertencia de Lionel Messi sobre su futuro en la Selección encendió varias alarmas. Una de las preguntas al técnico, por ejemplo, fue sobre su reemplazo una vez que ya no vista los colores de la Argentina.

conferencia de prensa selección argentina scaloni 2.jpg

Scaloni fue contundente: "En principio, Messi sigue estando en la Selección y no vale la pena pensar más allá lo que va a pasar en el futuro. Por el mundo del fútbol nos gustaría que juegue para siempre. En algún momento pasará que no jugará más, no sólo en la Selección Argentina sino que dejará de jugar al fútbol y ese será un día muy triste para todos. No vale la pena pensar más allá".

Otra de las dudas es sobre el futuro inmediato: "¿Quién lo va a reemplazar mañana? Ninguno. Ninguno puede hacer de Messi. Pero sí intentaremos que el equipo juegue de la misma manera sabiendo que es un jugador imposible de cambiar. El equipo está capacitado para hacerlo igual de bien con otras actitudes y eso intentaremos".

Al mismo tiempo, el santafesino insistió que, contra Indonesia, "en el sitio de Messi no va a jugar ninguno, pero algún jugador hará otra cosa parecida". Ante la insistencia, su respuesta fue tajante: "¿Quieren saber quién es? No se los puedo decir. No se lo dije a la prensa argentina todavía, imaginate... No te puedo decir quién va a estar en el lugar de Messi: le ponemos encima 100 kilos de piedra".

Las caras nuevas de la Selección

Scaloni se mostró conforme con las nuevas incorporaciones a la lista y, a pesar de que los amistosos sirvan para planificar, aseguró que su opinión "no cambiará por esos minutos" porque "hay que evaluar un montón de cosas".

"Estamos contentos con todos, estamos contentos con la gente que ha venido nueva y esperemos darle la oportunidad de jugar. La importancia se la damos también a los entrenamientos, a cómo se relacionan con sus compañeros, no sólo a los partidos", avisó.

¿Cómo juega Indonesia?

Tras ser consultado por su rival de este lunes, el DT argumentó: "Es un buen equipo. Lo hemos visto, tiene buenos jugadores. Hemos visto que ha variado su sistema de juego en un partido, en otro... Siempre digo, no hay rival fácil. Todos los partidos son complicados e intentaremos salir a hacer nuestro juego. Esperemos estar a la altura del partido por lo que significa jugar con esta camiseta".