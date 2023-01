Lionel Scaloni elegido como el mejor entrenador del mundo

“Tras ganar la Copa América en 2021, ganó con su Selección Argentina la Finalissima (América-Europa) y la Copa Mundial de la FIFA 2022, antes de ser coronado por la IFFHS como Mejor Entrenador Nacional Masculino del Mundo 2022", escribió la página oficial.

La IFFHS estableció la elección entre los directores técnicos que participaron del Mundial de Qatar 2022 y Scaloni arrasó en los votos: quedó en primer lugar con 240 puntos, casi seis veces más que su inmediato perseguidor como fue Didier Deschamps. Regragui tuvo 40, fue tercero y es la primera vez que un DT africano consigue establecerse en el podio.

Los 10 mejores entrenadores del Mundial para la IFFHS

Lionel Scaloni 240 puntos

Didier Deschamps 45

Walid Regragui 30

Zlakto Dalic 20

Hajime Moriyasu 15

Louis Van Gaal y Gregg Berhalter 10

Hervé Renard, Tité y Paulo Bento 5

Más declaraciones de Scaloni en Mallorca. El técnico dejó algunas palabras antes de retirarse. "Me gustaría que me recuerden como un buen tipo. El que jugó al fútbol durante muchos años es muy difícil que no entienda. Es importante la mano derecha, que el jugador te entienda y sepa que le decís la verdad. Siempre intento el bien del grupo", afirmó.

LA RENOVACIÓN

En caso de llegar a buen puerto con las negociaciones para renovar su vínculo y con respecto a la tarea de motivarlos otra vez para pelear por nuevas conquistas después de haber obtenido la Copa del Mundo, fue contundente. “No será muy difícil hacerles entender que hay que intentar volver a ganar”, manifestó.

El director técnico también reiteró el orgullo que le provoca encabezar el seleccionado nacional. “Estoy en un lugar soñado para cualquier argentino. Es increíble estar acá después de haber ganado el Mundial. Es evidente que cualquiera querría ocupar este sitio y estoy encantado”, concluyó.