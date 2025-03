Lionel Scaloni confirmó el equipo en un 90% pero no dio pistas.

Yendo a los casos particulares, dio detalles de su charla con el capitán, ausente por una lesión en su aductor izquierdo. "Venía hablando desde hace tiempo. No estaba muy bien de su aductor, yo era consciente de esta situación. Lamentablemente no pudo estar. Para nosotros es una baja importante pero el equipo afrontará el partido como siempre lo ha hecho".

Dybala, por su parte, anunció este jueves que se someterá a una operación en el tendón semitendinoso izquierdo y estará varios meses fuera de las canchas. El entrenador se mostró muy consternado al respecto: "Lógicamente la noticia es muy triste, algo nos temíamos cuando pasó. Más allá del jugador, la persona para nosotros es importante. Cuando ha estado ha dado el máximo y cuando no ha estado también. Nos duele desde el lado humano que no pueda estar acá. Es una pérdida de todo tipo. Nosotros en este momento lo hubiéramos necesitado".

También habló sobre el Toro, quien arribó a Buenos Aires y fue desafectado un día después por una sobrecarga muscular. "En principio contábamos con él, pero fue el que más tarde llegó y nos encontramos con la noticia de que estaba tocado. Hemos preparado el partido sin él y los planes que uno tenía hace 15 días son inútiles", sentenció.

Teniendo en cuenta todas estas bajas, Scaloni deberá hacer malabares para armar el equipo que este viernes desde las 20.30 salga a la cancha en el Centenario de Montevideo. Pese a que no dio pistas, aseguró que lo tiene "en un 90%" y que en el entrenamiento de esta tarde lo terminará de definir. También dio a entender que puede haber una rotación en la mitad de la cancha, teniendo en cuenta que hay varios jugadores apercibidos que si reciben una tarjeta amarilla se perderán el clásico frente a Brasil.

Argentina está muy cerca de sellar su clasificación al próximo Mundial a falta de seis jornadas para la finalización de las Eliminatorias. Esta situación, sumada a la gran cantidad de ausencias, pueden ser el caldo de cultivo ideal para que irrumpan futbolistas que están haciendo sus primeras armas en la Mayor. Así lo ve Scaloni: "Si tenemos la suerte de poder estar clasificados tendríamos que pensar seriamente en que es momento de que los jugadores nuevos le puedan aportar a la Selección. Ahora es un momento para poder darle la oportunidad a esos chicos y así lo haremos en la medida que podamos".

Lionel Scaloni y su conferencia de prensa

Lionel Scaloni descartó la posibilidad de llamar a jugadores del fútbol local.



Posteriormente, se tomó su tiempo para analizar a Uruguay, una selección muy peligrosa que, de la mano de un viejo conocido como Marcelo Bielsa, marcha segunda cinco puntos por debajo de la Argentina. "Ya sabemos como juegan los equipos de Marcelo, siempre atacando y buscando el arco rival. El sistema de juego va variando en el partido y lo que quiere siempre es hacer goles y atacar. Nosotros buscamos lo mismo, queremos hacer un buen partido y contrarrestar lo que nos puedan proponer ellos. Es un equipo de los buenos, peligroso, rápido y juegan de local. Será un lindo partido", sentenció.

Y agregó, con respecto al duelo de ida donde su selección cayó por 2 a 0 en La Bombonera en noviembre del 2023: "El partido de La Bombonera lo tenemos presente y lo volvimos a analizar. Nunca dos partidos son iguales pero si los comportamientos pueden ser parecidos. Tomamos nota de eso y de lo que tenemos que hacer y mejorar nosotros para ponerlos en dificultad. Hay veces que el rival te gana y te supera porque así es el fútbol".

Uruguay, el próximo rival de la Selección Argentina, por Lionel Scaloni.



Otras declaraciones salientes de Lionel Scaloni en la conferencia previa al duelo ante Uruguay

El presente de Julián Álvarez y Giuliano Simeone en el Atlético de Madrid:

Sobre Julián y su polémico penal anulado ante el Real Madrid: "Contento del presente, es un chico que da muchísimas opciones a cualquier entrenador. Ha encontrado en el Atlético un lugar importante. Hoy está la duda de si la pelota está en juego o no. Lo más importante es que el partido terminó y para el Atlético lógicamente es triste haber quedado afuera de esa manera, pero han hecho un trabajo espectacular. El tema tiene que quedar bastante más claro, cuando dieron el veredicto no ha quedado muy claro".

Sobre Giuliano: "El presente es bueno, es un chico que está yendo de menor a mayor. A cualquier entrenador le gusta. Es el fiel reflejo de su padre cuando jugaba. Para nosotros es de gran ayuda y puede tener posibilidades de jugar. Puede jugar por derecha y por izquierda y si juega de extremo tiene que defender también. Tiene que hacer las dos fases y él las hace bien, es un chico joven que físicamente está muy bien".

Lionel Scaloni 1.jpg Lionel Scaloni confirmó el equipo en un 90% pero no dio pistas.

La primera oportunidad para Santiago Castro y Benjamín Domínguez en la Selección Argentina

"Castro es un chico que está en buen nivel, que se está adaptando al fútbol italiano y los últimos partidos lo ha hecho bien. En esa posición también estaba Valentín Castellanos que venía de una lesión y nos hemos decidido por Santiago. Tiene fuerza física, tiene buenos movimientos y nos puede aportar. Lógicamente es recién llegado y se tendrá que adaptar y conocer la manera de jugar de sus compañeros".

"Benja Domínguez es un chico que está bien, que puede jugar por derecha y por izquierda y se puede sacar un hombre de encima fácil. Decidimos por él sobre Garnacho para verlo, para conocerlo. Por eso hemos decidido que venga él".

Sobre el nivel del fútbol argentino y su decisión de convocar pocos futbolistas del ámbito local

"No es que no hay nivel. Siempre dije que cuando tengamos que convocar depende de los casilleros que estén libres. Al final vienen una cantidad de jugadores y hay que tratar de que no se acumulen mucho. Por suerte tenemos a la Sub-20 que está entrenando con nosotros, son de lo mejor del fútbol argentino y podemos tirar de ahí. Para que esos chicos puedan estar yo tengo que sacar a otros, y si ese otro no me da motivos no es fácil. Reconozco que hay jugadores que pueden tener su oportunidad".