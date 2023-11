Lionel Scaloni confirmó el equipo para el clasico

El director técnico del seleccionado argentino de fútbol, Lionel Scaloni, confirmó hoy que realizará cambios en el equipo para visitar mañana a Brasil pero aclaró que "no por rendimiento" sino para dañar al clásico rival, en la última fecha del año por las Eliminatorias Sudamericanas para el mundial 2026.

Embed SCALONI: "LOS CAMBIOS NO SERÁN POR RENDIMIENTO"



El entrenador de la Selección argentina confirmó que van a haber cambios para el encuentro contra Brasil. pic.twitter.com/HjfrTqVwQV — TyC Sports (@TyCSports) November 20, 2023

"El equipo lo tengo decidido pero todavía no se los dije a los jugadores. (Ángel) Di María tiene posibilidades, al igual que el resto de sus compañeros. Vamos a tocar pero no mucho. Seguramente habrá algún cambio pero no voy a decir cuál", expresó Scaloni en el inicio de la conferencia de prensa que brindó este mediodía.