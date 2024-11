Lionel Scaloni blanqueó la "renovación" que hará para 2025

La preocupación del director técnico por la poca continuidad que tienen algunos habituales convocados en sus clubes lo llevaron a dejar en claro ante los medios que necesitan que tengan ritmo de competencia. "Necesitamos que jueguen. Estos seis partidos fueron muy seguidos después de la Copa América", declaró. "Optamos mucho por seguir con la base que nos dio la alegría de la copa y no hubo tanto tiempo de traer a otros jugadores, pero a partir de ahora necesitamos que todos jueguen y a partir de ahí decidir por el nivel futbolístico de cada uno. Como siempre hemos hecho salvo en esta ocasión", agregó.

"Caradura": Messi y Scaloni estallaron contra Daronco por no echar a Alderete

Además, se refirió a la situación de Lionel Messi, capitán y máxima estrella del equipo, que terminó su participación en la MLS con Inter Miami y no volverá a jugar hasta comenzado el 2025."En el caso de Leo es un caso bastante diferente. Juegue siempre, incluso cuando tiene que descansar, pero no pensamos más allá que eso. Es importante que tengan continuidad", manifestó. "El año de Leo es el año de un jugador que ha jugado un montón de partidos, que ha estado disponible un montón, que tuvo una Copa América en el medio. Es difícil que esté al 100% y no haya tenido problemas, lo veo normal. Sufrió una lesión pero en general con nosotros siempre ha estado bien", completó.

Lionel Scaloni 1.jpg Lionel Scaloni se refirió a la renovación que tendrá Argentina en 2025.

Scaloni y el caso especial de Gonzalo Montiel

Gonzalo Montiel es uno de esos jugadores que suman muy pocos minutos en su club, en este caso en Sevilla, pero siguen siendo convocados a la Selección Argentina. Ante la baja de Nahuel Molina, será titular este martes ante Perú y el DT aseguró que su caso es especial. "Gonzalo es un chico que, cuando lo vez entrenar y competir es muy difícil dejarlo afuera. Son casos muy particulares, es muy querido dentro del grupo y te lo querés llevar a tu casa por como entrena. Es increíble. Más allá de que quisiéramos y necesitamos que juegue más, es un caso especial porque lo apreciamos un montón y cada vez que ha estado dentro de la cancha ha aportado", concluyó.

Sobre el apretado calendario

"No está fácil la Finalissima el año que viene porque España juega la clasificación al Mundial. Por todo el calendario que hay, no la veo. Ya veremos. Llegamos al partido de mañana con la sensación de que hemos estado muchísimo juntos, cuando antes era de que los veíamos pocos. Si a eso le sumás los partidos de sus clubes, que no han tenido descanso. Es un tema que se está hablando mucho. A partir de junio hemos jugado un monton", cerró Lionel Scaloni en conferencia de prensa.