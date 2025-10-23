Uno Entre Rios | Ovación | Liga de Quito

Liga de Quito goleó a Palmeiras y dio un paso enorme a la final de la Libertadores

Liga de Quito, con el entrerriano Lisandro Alzugaray como figura, le ganó por 3-0 al Verdao en la altura. Quedó bien parado para la vuelta.

23 de octubre 2025 · 23:34hs
Lisandro Alzugaray

Lisandro Alzugaray, nuevamente figura en la Liga de Quito. 

Liga de Quito se impuso este jueves por la noche con autoridad por 3 a 0 ante Palmeiras en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en un encuentro donde Gabriel Villamil fue la gran figura al marcar un doblete, acompañado por el tanto del entrerriano Lisandro Alzugaray, quien convirtió de penal.

Desde el inicio, el conjunto ecuatoriano mostró intensidad y control del juego. Apenas a los 15 minutos del primer tiempo, Villamil abrió el marcador con un potente remate que dejó sin opciones al arquero brasileño.

Argentinos finalista de la Copa Argentina. 

Argentinos venció a Belgrano y por primera vez jugará la final de la Copa Argentina

Lanús fue visitante ante la  U.

Con polémica, Lanús y Universidad de Chile empataron en Santiago

A los 26', una falta dentro del área sobre Jeison Medina derivó en un penal que Lisandro Alzugaray cambió por gol, estirando la ventaja a 2-0. Y cuando el primer tiempo se moría, a los 46', nuevamente Villamil aprovechó un rebote y selló su doblete, decretando el 3-0 parcial antes del descanso.

En el complemento, Palmeiras intentó reaccionar con los ingresos de Ramón Sosa y Agustín Giay, pero nunca logró vulnerar la sólida defensa de Liga. El equipo local, pese a quedarse con diez hombres tras la expulsión de Bryan Ramírez a los 50 minutos del segundo tiempo, supo sostener la ventaja con orden y oficio.

El conjunto brasileño tuvo varios tiros de esquina consecutivos, pero la figura del arquero y la firmeza de la zaga ecuatoriana evitaron cualquier descuento.

Liga de Quito fuerte para la vuelta

Con este resultado, Liga de Quito demuestra su poderío en casa y deja un golpe sobre la mesa frente a uno de los equipos más fuertes del continente. Gabriel Villamil, con sus dos tantos, fue el jugador del partido y el alma de un equipo que ilusiona a su hinchada. La vuelta el jueves en San Pablo.

