Sionista volvió a la Liga Provincial tras años de ausencia y busca consolidar un grupo sólido. “Es un plantel que apunta alto”, dijo Juan Cruz Scacchi a UNO.

La Liga Provincial Masculina de Básquet 2025 vive una edición inédita: con 32 equipos en competencia, se transformó en el torneo más grande de la historia de Entre Ríos. El certamen, organizado por la Federación de Básquet de Entre Ríos, se divide en cuatro conferencias de ocho equipos cada una y reúne a instituciones con distinta historia y poderío, generando cruces de alto interés.

Sionista, histórico campeón provincial en 1999 y protagonista de años dorados en la Liga Nacional, regresó después de un largo tiempo sin presencia en el ámbito entrerriano. En esta temporada integra la Conferencia 1 junto a Sportivo San Salvador, Echagüe, Ferro de San Salvador, Ciclista, Parque, Olimpia y Sarmiento.

En el inicio del certamen, el equipo paranaense cayó como visitante frente a Sportivo en San Salvador, pero se recuperó en la segunda fecha con un triunfo en casa ante Parque de Villaguay. Juan Cruz Scacchi, alero y/o ala-pivote de Sionista, analizó este regreso y destacó el nivel de la competencia, en una charla con UNO: “Contento, porque si bien tuvimos un arranque trabado en el primer partido, pudimos encontrarnos en el segundo acá de local. Ya nos salieron mejor las cosas y corregimos errores que habíamos tenido en el debut”, explicó.

Juan Cruz Scacchi analizó el arranque de Sionista en la Liga Provincial

El jugador resaltó la rápida adaptación del grupo, conformado por caras nuevas y referentes con experiencia: “ Se está armando un grupo muy lindo. Hay muchos chicos que recién se encuentran con este tipo de competencia, junto a otros que ya tenemos más recorrido. Eso ayuda a equilibrar y a aprender mutuamente”.

Sobre los objetivos, Scacchi fue claro: “Es un plantel que apunta alto, pero mi filosofía es ir partido a partido. Hay que construir paso a paso, sin generar expectativas que después no se cumplan, y mantener un buen ambiente de trabajo”.

En cuanto al nivel de la zona, destacó la paridad y marcó a algunos rivales como candidatos: “Está muy parejo. Creo que ambos equipos de San Salvador son muy buenos. En Paraná, nosotros (Sionista) y Ciclista podemos estar un escalón arriba, junto a otros que vienen fuertes”.

Para el jugador, la historia y la infraestructura del club también pueden pesar: “La experiencia de Sionista se nota en el día a día. Hay clubes que están participando por primera vez o que hacen un esfuerzo enorme para competir, y eso se siente. Nosotros tenemos un respaldo que influye en cómo manejamos cada situación”.

La localía, según Scacchi, es un factor determinante en este certamen: “Siempre influye. Hay canchas difíciles como las de San Salvador y la de Ciclista. Para el visitante, jugar ahí es muy complicado”.

Además de la Liga Provincial, el club afronta la doble competencia con la Asociación Paranaense de Básquet (APB), lo que suma partidos al calendario: “Son muchos encuentros seguidos, pero tenemos una lista larga y eso permite rotar. Si todos juegan, todos se mantienen en ritmo, y eso nos favorece”, concluyó el jugador de Sionista.

Juan Cruz Scacchi, que combina potencia física con buena lectura de juego, se formó en el básquet paranaense y ha vestido en distintas etapas la camiseta de Sionista. Su experiencia como interno versátil lo convierte en una pieza clave en este regreso, aportando no solo puntos y rebotes, sino también liderazgo en la construcción de un grupo que busca identidad.

El alero, además de la institución paranaense, ha vestido los colores de Regatas de Corrientes y de Sarmiento de Resistencia, dueño de su ficha.

Con el entusiasmo del regreso y la mira puesta en consolidar su juego, Sionista quiere volver a ser protagonista en la Liga Provincial, donde historia, presente y proyección se encuentran en una edición que ya es parte de los libros del básquet entrerriano.

Fixture de Sionista

Primera Rueda

01-08: Sportivo SS 91-68 Sionista

10-08: Sionista 91-48 Parque

15-08: Ciclista vs. Sionista

24-08: Ferro SS vs. Sionista

29-08: Sionista vs. Sarmiento

07-09: Olimpia vs. Sionista

12-09: Sionista vs. Echagüe

Segunda Rueda

21-09: Sionista vs. Sportivo SS

26-09: Parque vs. Sionista

05-10: Sionista vs. Ciclista

10-10: Sionista vs. Ferro SS

19-10: Sarmiento vs. Sionista

24-10: Sionista vs. Olimpia

02-11: Echagüe vs. Sionista