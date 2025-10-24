Liga Provincial: El destacado, en Villaguay

Parque recibirá a Echagüe en un duelo de equipos que buscan el pase a los playoffs de la Liga Provincial. El encuentro comenzará a las 21.30.

Se abrirá este viernes el telón correspondiente a la 13° fecha de la Primera Fase de la Liga Provincial de Básquet Masculina, categoría mayores. En la ocasión se llevará adelante la programación completa de la Conferencia 1 y Conferencia 3 y se desarrollará un adelanto de la Conferencia 4. Todas estas historias comenzarán a las 21.30.

Esta instancia está en la recta final. Restan dos jornada para el cierre de la Primera Fase. En los últimos desafíos los equipos buscarán definir su suerte en el certamen que ofrece una docena de plazas para la temporada 2026 de la Liga Argentina de Básquet.

Los equipos de la APB, listos para salir al parqué en el Campeonato Entrerriano

Teniendo en cuenta este escenario, el juego destacado de este viernes se desarrollará en Villaguay donde Parque recibirá a Echagüe. Ambos equipos se ubican en los últimos dos escalones de la Conferencia 1 con un récord negativo de una victoria y 11 derrotas.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Club Atlético Parque (@basquetcap)

El ganador de este juego se asegurará un lugar en la reclasificación, instancia donde los elencos que finalicen entre el segundo y el séptimo lugar de cada sector buscarán el pase a octavos de final.

Por otro lado, Ferro de San Salvador recibirá en la capital nacional del arroz a Sarmiento de Villaguay. El Verde es único líder de la Conferencia 1 y uno de los tres equipos que conquistaron la totalidad de las unidades. La buena campaña le permitió asegurar su lugar en los octavos de final. El Rojo, por su parte, buscará dar el golpe en la búsqueda de concluir la primera fase en la mejor posición posible.

En otro de los encuentros correspondiente a la Conferencia 1 Ciclista enfrentará en el estadio Juan Manuel Baglietto a Sportivo San Salvador. Mientras que en el estadio Moisés Flesler Sionista recibirá a Olimpia en un duelo de representantes de la Asociación Paranaense de Básquet (APB).

El resto de los juegos de la Liga Provincial

Por la Conferencia 3 el líder Santa Rosa recibirá en Chajarí a Ferro de Concordia en un duelo de equipos que pelean por diferentes objetivos. El dueño de casa lidera en soledad con un récord de 10 victorias y 2 caídas. La meta del Rojo y Verde será adueñarse del primer puesto de su sector para avanzar directamente a octavos de final. La visita, por su parte, necesita dar la sorpresa en su afán por avanzar a la reclasificación.

En el interior del departamento Colón San José recibirá a Vélez de Chajarí. El dueño de casa se ubica en el último escalón de las posiciones. Para prolongar su participación después de la culminación de la Primera Fase deberá ganar los dos partidos que le quedan en el camino.

Los otros encuentros de esta zona se disputarán en Concordia. Estudiantes recibirá a La Armonía de Colón en un choque donde buscará capitalizar la lo- calía y esperará por un traspié de Santa Rosa para pelear en la última fecha por el liderazgo de la Zona.

Por otro lado, Capuchinos irá por el triunfo cuando enfrente a Social. Si el anfitrión suma de a dos, quedará a un paso de acceder a la reclasificación.

En otro de los juegos que se disputará este viernes Bancario y Atlético BH animarán el clásico de Gualeguay en el adelanto de la Conferencia 4.

Los restantes encuentros correspondiente a este sector fueron programados para el sábado a partir de las 20. Atlético Tala recibirá a Regatas Uruguay. En La Histórica Zaninetti de Concepción del Uruguay enfrentará a Luis Luciano de Urdinarrain y en Gualeguaychú Juventud Unida recibirá a Peñarol de Rosario del Tala.

El sábado también jugarán, por la Conferencia 2, Paracao- Progreso de Santa Elena, Independiente de La Paz-Recreativo, Talleres-Estudiantes y Urquiza de Santa Elena-Quique.

Posiciones de la Liga Provincial

Conferencia 1

Ferro 24 (12-0)

Sionista 21 (9-3)

Sportivo San Salvador 20 (8-4)

Ciclista 18 (6-6)

Olimpia 17 (5-7)

Sarmiento 17 (5-7)

Echagüe 13 (1-11)

Parque 13 (1-11)

Conferencia 2

Urquiza 24 (12-0)

Recreativo 20 (8-4)

Estudiantes 20 (8-4)

Quique 19 (7-5)

Talleres 16 (4-8)

Independiente 15 (3-9)

Paracao 15 (3-9)

Progreso 13 (1-11)

Conferencia 3

Santa Rosa 22 (10-2)

Estudiantes 21 (9-3)

La Armonía 19 (7-5)

Vélez 18 (6-6)

Social 18 (6-6)

Ferro 16 (4-8)

Capuchinos 16 (4-8)

San José 14 (2-10)

Conferencia 4

Regatas 24 (12-0)

Peñarol 21 (9-3)

Zaninetti 19 (7-5)

Atlético BH 18 (6-6)

Atlético Tala 18 (6-6)

Bancario 16 (4-8)

Luis Luciano 17 (4-8)

Juventud Unida 12 (0-12)