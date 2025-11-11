Uno Entre Rios | Fecha

Días, horarios y árbitros para la fecha 16 del Torneo Clausura

En la fecha 16 se define los equipos clasificados a los octavos de final del Clausura, a las copas internacionales y los descensos.

11 de noviembre 2025 · 20:04hs
La fecha se jugará durante el fin de semana.

La Liga Profesional dio a conocer los días, horarios y árbitros de la fecha 16 del Torneo Clausura 2025, la última antes de los playoffs. La jornada tendrá duelos decisivos tanto por la clasificación a la próxima Copa Libertadores y Copa Sudamericana como por el descenso, con partidos que prometen emociones fuertes de principio a fin.

El encuentro que abrirá la fecha será Lanús ante Atlético Tucumán, que se enfrentarán el viernes desde las 20. Al día siguiente, desde las 17 horas, Aldosivi y San Martín de San Juan protagonizarán un choque dramático por la permanencia: el equipo sanjuanino podría descender a la segunda categoría si no logra sumar y, en caso de perder la categoría, quedará automáticamente fuera de los playoffs, aunque termine entre los ocho primeros de su zona. Encuentro en el Minella que contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez, que en la semana pasada estuvo al frente de la final de la Copa Argentina y el Superclásico.

Más tarde, a las 19.15 del sábado, San Lorenzo recibirá a Sarmiento en el Nuevo Gasómetro. El equipo de Damián Ayude ya tiene asegurado su lugar en los playoffs, pero buscará un triunfo que le permita mantener vivas sus chances de clasificar a la Copa Libertadores 2026 por la tabla anual.

La acción continuará el domingo con dos partidos clave. A las 17.00, Vélez se medirá con River en Liniers: el Millonario necesita ganar para asegurar su lugar en la Libertadores, cotejo que tendrá a Leandro Rey Hilfer como referí. Luego, a las 20.15, habrá doble turno con dos encuentros que pueden definir tanto los playoffs como los cupos internacionales.

En La Plata, Estudiantes enfrentará a Argentinos Juniors en un duelo directo por la clasificación con la presencia de Luis Lobo Medina como árbitro, mientras que en La Bombonera, Boca recibirá a Tigre con arbitraje de Darío Herrera y la intención de cerrar el Clausura con una victoria que consolide su posición entre los mejores de la tabla anual. Si el Bicho de La Paternal empata su partido no queda afuera de los playoffs, pero si River gana 2-0 el suyo queda afuera de la Libertadores por la tabla anual.

La fecha se cerrará el lunes, jornada en la que tendrá como principal atracción el duelo entre Barracas Central y Huracán, quienes se enfrenten desde las 17 en un mano a mano por meterse entre los ocho clasificados a los playoffs.

Con -casi- todo por definirse, la última jornada del Clausura promete una definición vibrante en todos los frentes: desde la pelea por los lugares en las copas, hasta la lucha por evitar el descenso.

La 16° fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional

Viernes

20.00 Lanús – Atlético Tucumán (Zona B)

  • Árbitro: Pablo Dóvalo
  • Árbitro asistente 1: Sebastian Raineri
  • Árbitro asistente 2: Uriel García
  • Cuarto árbitro: Diego Ceballos
  • VAR: Gastón Monsón Brizuela
  • AVAR: José Castelli

Sábado

17.00 Aldosivi – San Martín (SJ) (Interzonal)

  • Árbitro: Nicolás Ramírez
  • Árbitro asistente 1: Pablo González
  • Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo
  • Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra
  • VAR: Hector Paletta
  • AVAR: Lucas Pardo

17.00 Godoy Cruz – Deportivo Riestra (Zona B)

  • Árbitro: Facundo Tello
  • Árbitro asistente 1: Iván Núñez
  • Árbitro asistente 2: Damián Espinoza
  • Cuarto árbitro: Carlos Córdoba
  • VAR: Lucas Novelli
  • AVAR: Javier Mihura

19.15 San Lorenzo – Sarmiento (Zona B)

  • Árbitro: Nicolás Lamolina
  • Árbitro asistente 1: Javier Uziga
  • Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
  • Cuarto árbitro: Franco Acita
  • VAR: Juan Pablo Loustau
  • AVAR: Agustín Méndez

21.30 Independiente – Rosario Central (Zona B)

  • Árbitro: Sebastián Zunino
  • Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
  • Árbitro asistente 2: Carla López
  • Cuarto árbitro: Pablo Giménez
  • VAR: Silvio Trucco
  • AVAR: Marcos Horticolou

Domingo

17.00 Instituto – Talleres (Zona B)

  • Árbitro: Yael Falcón Pérez
  • Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
  • Árbitro asistente 2: Facundo Rodriguez
  • Cuarto árbitro: Julio Barraza
  • VAR: Hernán Mastrángelo
  • AVAR: Gastón Suárez

17.00 Vélez – River (Zona B)

  • Árbitro: Leandro Rey Hilfer
  • Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
  • Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
  • Cuarto árbitro: Ariel Cruz
  • VAR: Adrián Franklin
  • AVAR: Javier Delbarba

20.15 Estudiantes – Argentinos (Zona A)

  • Árbitro: Luis Lobo Medina
  • Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
  • Árbitro asistente 2: Gerardo Lencina
  • Cuarto árbitro: Joaquin Gil
  • VAR: Germán Delfino
  • AVAR: Gisela Trucco

20.15 Newell’s – Racing (Zona A)

  • Árbitro: Sebastian Martinez
  • Árbitro asistente 1: Hugo Paez
  • Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
  • Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
  • VAR: Felipe Viola
  • AVAR: Diego Verlota

20.15 Boca – Tigre (Zona A)

  • Árbitro: Darío Herrera
  • Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
  • Árbitro asistente 2: Federico Cano
  • Cuarto árbitro: Nahuel Viñas
  • VAR: Fernando Espinoza
  • AVAR: Nelson Sosa

20.15 Central Córdoba (SdE) – Banfield (Zona A)

  • Árbitro: Andrés Merlos
  • Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
  • Árbitro asistente 2: Matías Bianchi
  • Cuarto árbitro: Mario Ejarque
  • VAR: Fabrizio Llobet
  • AVAR: Eduardo Lucero

Lunes 17 de noviembre

17.00 Barracas Central – Huracán (Zona A)

  • Árbitro: Andrés Gariano
  • Árbitro asistente 1: Adrian Delbarba
  • Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra
  • Cuarto árbitro: Mariano Negrete
  • VAR: José Carreras
  • AVAR: Juan Del Fueyo

17.00 Belgrano – Unión (Zona A)

  • Árbitro: Nazareno Arasa
  • Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco
  • Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz
  • Cuarto árbitro: Francisco Acosta
  • VAR: Salomé Di Iorio
  • AVAR: Lucas Comesaña

17.00 Defensa y Justicia – Independiente Rivadavia (Zona A)

  • Árbitro: Bruno Amiconi
  • Árbitro asistente 1: Julio Fernandez
  • Árbitro asistente 2: Gisella Bosso
  • Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi
  • VAR: Sebastian Habib
  • AVAR: Juan Pafundi

19.30 Platense – Gimnasia (Zona B)

  • Árbitro: Fernando Echenique
  • Árbitro asistente 1: Lucas Germanota
  • Árbitro asistente 2: Marcelo Errante
  • Cuarto árbitro: Julián Beligoy
  • VAR: Edgardo Zamora
  • AVAR: Diego Romero
Fecha Clausura torneo Liga Profesional
