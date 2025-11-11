Días, horarios y árbitros para la fecha 16 del Torneo Clausura

En la fecha 16 se define los equipos clasificados a los octavos de final del Clausura, a las copas internacionales y los descensos.

La Liga Profesional dio a conocer los días, horarios y árbitros de la fecha 16 del Torneo Clausura 2025, la última antes de los playoffs . La jornada tendrá duelos decisivos tanto por la clasificación a la próxima Copa Libertadores y Copa Sudamericana como por el descenso, con partidos que prometen emociones fuertes de principio a fin.

El encuentro que abrirá la fecha será Lanús ante Atlético Tucumán, que se enfrentarán el viernes desde las 20. Al día siguiente, desde las 17 horas, Aldosivi y San Martín de San Juan protagonizarán un choque dramático por la permanencia: el equipo sanjuanino podría descender a la segunda categoría si no logra sumar y, en caso de perder la categoría, quedará automáticamente fuera de los playoffs, aunque termine entre los ocho primeros de su zona. Encuentro en el Minella que contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez, que en la semana pasada estuvo al frente de la final de la Copa Argentina y el Superclásico.

Más tarde, a las 19.15 del sábado, San Lorenzo recibirá a Sarmiento en el Nuevo Gasómetro. El equipo de Damián Ayude ya tiene asegurado su lugar en los playoffs, pero buscará un triunfo que le permita mantener vivas sus chances de clasificar a la Copa Libertadores 2026 por la tabla anual.

La acción continuará el domingo con dos partidos clave. A las 17.00, Vélez se medirá con River en Liniers: el Millonario necesita ganar para asegurar su lugar en la Libertadores, cotejo que tendrá a Leandro Rey Hilfer como referí. Luego, a las 20.15, habrá doble turno con dos encuentros que pueden definir tanto los playoffs como los cupos internacionales.

En La Plata, Estudiantes enfrentará a Argentinos Juniors en un duelo directo por la clasificación con la presencia de Luis Lobo Medina como árbitro, mientras que en La Bombonera, Boca recibirá a Tigre con arbitraje de Darío Herrera y la intención de cerrar el Clausura con una victoria que consolide su posición entre los mejores de la tabla anual. Si el Bicho de La Paternal empata su partido no queda afuera de los playoffs, pero si River gana 2-0 el suyo queda afuera de la Libertadores por la tabla anual.

La fecha se cerrará el lunes, jornada en la que tendrá como principal atracción el duelo entre Barracas Central y Huracán, quienes se enfrenten desde las 17 en un mano a mano por meterse entre los ocho clasificados a los playoffs.

Con -casi- todo por definirse, la última jornada del Clausura promete una definición vibrante en todos los frentes: desde la pelea por los lugares en las copas, hasta la lucha por evitar el descenso.

La 16° fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional

Viernes

20.00 Lanús – Atlético Tucumán (Zona B)

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Sebastian Raineri

Árbitro asistente 2: Uriel García

Cuarto árbitro: Diego Ceballos

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: José Castelli

Sábado

17.00 Aldosivi – San Martín (SJ) (Interzonal)

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo

Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra

VAR: Hector Paletta

AVAR: Lucas Pardo

17.00 Godoy Cruz – Deportivo Riestra (Zona B)

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Iván Núñez

Árbitro asistente 2: Damián Espinoza

Cuarto árbitro: Carlos Córdoba

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Javier Mihura

19.15 San Lorenzo – Sarmiento (Zona B)

Árbitro: Nicolás Lamolina

Árbitro asistente 1: Javier Uziga

Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli

Cuarto árbitro: Franco Acita

VAR: Juan Pablo Loustau

AVAR: Agustín Méndez

21.30 Independiente – Rosario Central (Zona B)

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Carla López

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Marcos Horticolou

Domingo

17.00 Instituto – Talleres (Zona B)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Facundo Rodriguez

Cuarto árbitro: Julio Barraza

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Gastón Suárez

17.00 Vélez – River (Zona B)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Erik Grunmann

Cuarto árbitro: Ariel Cruz

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Javier Delbarba

20.15 Estudiantes – Argentinos (Zona A)

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Gerardo Lencina

Cuarto árbitro: Joaquin Gil

VAR: Germán Delfino

AVAR: Gisela Trucco

20.15 Newell’s – Racing (Zona A)

Árbitro: Sebastian Martinez

Árbitro asistente 1: Hugo Paez

Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

VAR: Felipe Viola

AVAR: Diego Verlota

20.15 Boca – Tigre (Zona A)

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Nahuel Viñas

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Nelson Sosa

20.15 Central Córdoba (SdE) – Banfield (Zona A)

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Matías Bianchi

Cuarto árbitro: Mario Ejarque

VAR: Fabrizio Llobet

AVAR: Eduardo Lucero

Lunes 17 de noviembre

17.00 Barracas Central – Huracán (Zona A)

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Adrian Delbarba

Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Mariano Negrete

VAR: José Carreras

AVAR: Juan Del Fueyo

17.00 Belgrano – Unión (Zona A)

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco

Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz

Cuarto árbitro: Francisco Acosta

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Lucas Comesaña

17.00 Defensa y Justicia – Independiente Rivadavia (Zona A)

Árbitro: Bruno Amiconi

Árbitro asistente 1: Julio Fernandez

Árbitro asistente 2: Gisella Bosso

Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi

VAR: Sebastian Habib

AVAR: Juan Pafundi

19.30 Platense – Gimnasia (Zona B)