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Niño fue internado con un extraño síndrome: investigan si lo provocó un queso

Tras ser diagnosticado con un cuadro compatible con Síndrome Urémico Hemolítico, el niño fue derivado a Paraná.

24 de junio 2026 · 14:35hs
Niño fue internado con un extraño síndrome: investigan si lo provocó un queso

Niño fue internado con un extraño síndrome: investigan si lo provocó un queso
Niño fue internado con un extraño síndrome: investigan si lo provocó un queso

Niño fue internado con un extraño síndrome: investigan si lo provocó un queso

La comunidad de Federación sigue con preocupación la evolución de un niño que debió ser derivado primero al Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia y posteriormente a un centro de mayor complejidad en Paraná, tras ser diagnosticado con un cuadro compatible con Síndrome Urémico Hemolítico.

En el marco de la investigación epidemiológica que se desarrolla para determinar el origen de la intoxicación, las autoridades sanitarias analizan la posible relación entre el caso y el consumo de un queso tipo colono elaborado y comercializado en la región.

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La información fue confirmada por el responsable del área de Bromatología de la Municipalidad de Federación, el bioquímico Mario Cornu, durante una entrevista con Radio UNO Federación.

El rol del queso

Cornu explicó que la investigación fue iniciada por el Ministerio de Salud de Entre Ríos junto al Instituto de Control de Alimentación y Bromatología (ICAB), luego de que el menor fuera derivado a Paraná para recibir atención especializada.

“Desde el ICAB me solicitaron una serie de acciones porque uno de los alimentos mencionados como consumido por este niño durante las semanas previas al desarrollo de la enfermedad fue un queso tipo colono que se comercializa en Federación”, señaló el profesional.

A partir de esa información, se tomaron muestras del producto y fueron enviadas a laboratorio para su análisis. Los resultados serán fundamentales para determinar si existe algún vínculo entre el alimento y el cuadro que afecta al menor.

El funcionario también confirmó que durante las inspecciones se detectaron irregularidades vinculadas a la documentación del producto investigado.

“Este queso presentaba inconvenientes en sus registros de establecimiento y en el registro del producto, por lo que se solicitó que no continúe siendo comercializado hasta tanto regularice su situación”, explicó.

Mientras se aguardan los resultados de laboratorio, las autoridades sanitarias recomendaron extremar las precauciones respecto al consumo y comercialización de alimentos sin la correspondiente habilitación.

Cornu aprovechó la situación para recordar la importancia de adquirir únicamente productos que cuenten con todos los controles sanitarios exigidos por la normativa vigente.

“Es fundamental que la población comprenda los riesgos que implica consumir alimentos que no están debidamente registrados. Del mismo modo, los comerciantes deben ser responsables y verificar que los productos que ofrecen al público cuenten con las habilitaciones correspondientes”, remarcó.

Si bien las investigaciones continúan y todavía no existe una confirmación oficial sobre el origen del cuadro que afecta al menor, el caso ha encendido las alarmas sanitarias en Federación y la región.

Niño queso internado
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