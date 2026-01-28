Liga Argentina: La Unión de Colón retornó al tren de la victoria

La Unión de Colón derrotó a Racing de Avellaneda por 76 a 72, en tiempo suplementario. El Rojo cortó una serie negra de tres derrotas en serie.

La Unión de Colón derrotó este martes a Racing Club de Avellaneda, en condición de visitante, por 76 a 72, en una nueva presentación en la Liga Argentina de Básquet, Conferencia Sur. El triunfo del Rojo se resolvió en tiempo suplementario luego de haber igualado en 67 en el tiempo reglamentario.

Rodrigo Acuña fue el goleador del juego y de de la visita con 28 unidades. En el conjunto de la Costa del Uruguay también se destacó Nicolás Henriques, con 14 anotaciones. En la Academia Matías Núñez aportó 20 tantos.

Con esta victoria los dirigidos por retornaron al tren del triunfo tras tres derrotas en serie. Con un registro de 11 triunfos y 6 caídas trepó del séptimo al cuarto escalón de las posiciones.

El próximo viernes el Rojo se presentará en el estadio Carlos Delasoie, escenario donde recibirá a Deportivo Norte de Armstrong. Mientras que el 1 de febrero enfrentará en su casa a Gimnasia y Esgrima La Plata.

El trámite fue parejo en el comienzo del encuentro. En ese tramo prevaleció la defensa dura y la respuesta en transición rápida con Álvaro Merlo y Rafael Rosende como estandartes en el rubro. Con un buen cierre de la banca local, que aportó puntos claves para cerrar el cuarto arriba por 18-16.

En el segundo período, la Academia se mantuvo fuerte en defensa para provocar el error del rival y en salida rápida golpeó con Mariano Gago y Matías Núñez para sacar la primera diferencia de 7 (27-20) entrando al meridiano del cuarto. El buen momento defensivo del local se tradujo en una ofensiva ordenada con Galo Terrera, Fernando Fuenmayor y Núñez como claves. Con un parcial de 23-12, el dueño de casa se fue al descanso arriba por 41-28.

La vuelta al campo, lo tuvo al elenco entrerriano más efectivo en la mano de Rodrigo Acuña, con tres triples consecutivos, y un doble de Matías Caire puso a la visita a tan solo un simple (43-41). El dueño de casa pudo salir del mal momento mediante la vía de simples, sin embargo, una arremetida de Álvaro Merlo puso a La Unión abajo tan solo por un simple (47-46) a falta de 3 minutos para el cierre del parcial. El momento Merlo fue clave para los últimos instantes, liberando un triple de Nicolás Henríquez y una embestida cerró el tercer chico arriba 53-54.

Un cierre apretado, con muchos yerros por momentos y con la efectividad de Acuña a larga distancia, el visitante logró sacar una diferencia de cinco (57-62) a falta de 4 minutos. La Academia intentó responder rápido a cada anotación del rival. Entrando al último minuto de juego, el conjunto colonense sufrió la pérdida de Caire por cinco faltas y Núñez se encargó de poner al local uno abajo 64-65.

Dos buenas acciones defensivas de los dirigidos por Juan Pablo Boadaz sirvieron primero para que Galo Terrera ponga adelante en el marcador al local 66-65. En la última bola, tras un libre convertido y otro errado de Nuñez, la última la tuvo Colón y con el último suspiro, Acuña igualó en 67 para decretar el suplementario.

Los minutos adicionales fue golpe y respuesta de ambos. Triple de un lado, devolución de gentilezas del otro. Pérdida de posesión del otro. Sin embargo, un triple de Acuña terminó decretando la victoria de La Unión por 76 a 72.

Otros resultados de la Liga Argentina

Provincial de Rosario se quedó con un triunfazo ante Centenario de Venado Tuerto por 84-73 en un duelo de candidatos al ascenso a la Liga Nacional de Básquet. El ganador de esta historia continúa en lo más alto de las posiciones de la Conferencia Sur. Por el mismo sector El Talar superó a Unión de Mar del Plata por 81-70. MIentras que Ciclista Juninense venció como local a Villa Mitre de Bahía Blanca por 77-50.

Por la Conferencia Norte Salta Basket superó a Rivadavia de Mendoza por 84-76.