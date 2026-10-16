Liga Argentina: Central Entrerriano y Rocamora salen a escena

El Rojinegro visitará a Gimnasia La Plata. Rocamora enfrentará a Centenarios, en Venado Tuertos. Ambos juegos irán por la Conferencia Sur de la Liga Argentina.

Central Entrerriano de Gualeguaychú y Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay debutarán este viernes en la temporada 2026/27 de la Liga Argentina de Básquet. Ambos equipos, integrantes de la Conferencia Sur, jugarán en condición de visitante.

El Rojinegro visitará a Gimnasia y Esgrima La Plata desde las 20.30, en el polideportivo Víctor Nethol. El encuentro reeditará el cruce que protagonizaron ambos equipos en la última edición del certamen.

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Central fue el mejor representante provincial en la pasada temporada. Finalizó segundo en la fase regular de la Conferencia Sur y accedió directamente a los octavos de final. Sin embargo, en esa instancia se encontró con el Lobo, que se impuso por 3-1 y puso fin a su recorrido.

Para este nuevo desafío, la entidad de Gualeguaychú ratificó la continuidad del entrenador Martín Pascal y mantuvo en sus filas a dos de sus principales referentes: Cristian Pérez y el ecuatoriano Johu Castillo. La apuesta por la continuidad será uno de los pilares del equipo entrerriano.

Rocamora viaja al sur santafesino

Por su parte, Tomás de Rocamora tendrá su estreno en el sur santafesino. Desde las 21, enfrentará a Centenario de Venado Tuerto en el estadio Mateo Migliore.

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El Rojo buscará consolidar el camino iniciado en la campaña anterior, cuando logró asegurar la permanencia con anticipación. Sebastián Amato continuará al frente de la conducción técnica del Rojo, que confirmó la presencia de Franco Maeso, Juan Cruz Krapp, Juan Cruz Scacchi, Jeremías Diotto, Lucas Latorre, Valentino Occhi, Tomás Losada y Pascual Santini.

Con objetivos renovados y el desafío de competir en una exigente categoría, Central Entrerriano y Rocamora comenzarán a escribir una nueva historia.