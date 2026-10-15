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Uruguay: un camionero entrerriano involucrado en un accidente donde murió una persona

Un hombre de 69 años perdió la vida en Uruguay, luego de protagonizar un siniestro de tránsito contra un camión que era conducido por un entrerriano.

15 de octubre 2026 · 18:54hs
Uruguay: un camionero entrerriano involucrado en un accidente donde murió una persona.

Uruguay: un camionero entrerriano involucrado en un accidente donde murió una persona.

Un hombre de 69 años perdió la vida este mediodía, luego de protagonizar un siniestro de tránsito cuando circulaba al volante de una camioneta Renault Oroch, matrícula de Paysandú, Uruguay, acompañado por su hijo de 37 años. El vehículo colisionó desde atrás a un camión que era conducido por una persona de Basavilbaso.

Los detalles del accidente en Uruguay

El hecho ocurrió próximo a las 12.20 a la altura del kilómetro 357,500 de la ruta 3, a unos 500 metros al norte del puente sobre el Pantanoso, cuando el vehículo impactó contra la parte trasera de un camión que circulaba en la misma dirección.

De acuerdo con la información recabada por El Telegrafo, el vehículo de carga, un Volvo modelo 310, matrícula argentina MUL 592, con una casamba matrícula AE 567 CX, era conducido por un joven de 36 años, perteneciente a la empresa Los Negritos SRL, de Nogoyá, Entre Ríos.

El camionero, oriundo de Basabilbaso, donde también se desempeña desde hace 11 años como Bombero Voluntario, regresaba hacia territorio argentino luego de haber descargado un cargamento de pellet de girasol en la ciudad de Trinidad, departamento de Flores, por lo que circulaba con la casamba vacía.

Al parecer el conductor de la camioneta se habría dormido, por lo que la Duster impactó desde atrás contra el transporte de carga. Tras el choque, sus dos ocupantes lograron descender del vehículo, en tanto el mayor se sentó en la tapa de la caja de la camioneta para reponerse, donde recibió la primera asistencia del camionero.

Según pudo saberse, en un primer momento el hombre de 69 años aparentaba encontrarse en buenas condiciones, y se manifestaba muy preocupado por su hijo, que se lo notaba muy dolorido. Sin embargo, minutos después comenzó a descompensarse. En esas circunstancias, un cirujano que viajaba en una camioneta hacia el norte advirtió la situación y se detuvo para brindar asistencia.

El profesional controló los signos vitales del hombre y, ante un rápido desmejoramiento en su salud, inició maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), aunque los esfuerzos resultaron infructuosos. Al lugar también arribaron dos ambulancias para atender la emergencia –una de ellas que circunstancialmente pasaba por el lugar, trasladando un paciente–, pero no fue posible revertir el cuadro y se constató el fallecimiento del conductor.

De acuerdo con los primeros testimonios, se presume que el hombre habría sufrido un episodio cardíaco fulminante, extremo que deberá ser confirmado mediante las actuaciones correspondientes. Asimismo, trascendió que el conductor de la Duster llevaba el cinturón de seguridad abrochado contra el respaldo, por lo que al chocar la fuerza del impacto contra el airbag pudo ser determinante para el fatal desenlace.

En tanto su hijo tampoco estaba sujeto por el cinturón de seguridad, y llevaba el respaldo reclinado porque iba durmiendo. Si bien la trompa de la camioneta sufrió importantes desperfectos, la estructura de la cabina, parabrisas, techo y puertas no sufrieron daño alguno, lo que evidencia que el choque no se produjo a una velocidad excesiva. En el pavimento no hay indicios de frenada. Las circunstancias del siniestro de tránsito y las causas del fallecimiento son materia de investigación.

Uruguay Paysandú Basavilbaso
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