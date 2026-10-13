DFSK E5 Plus: tecnología, espacio y una nueva forma de moverse.

DFSK presenta el E5 Plus, un SUV híbrido enchufable de siete plazas, junto a una línea de utilitarios que responde a las necesidades de cada actividad.

Las necesidades de movilidad evolucionan y, con ellas, también las expectativas a la hora de elegir un vehículo. Hoy, además de comodidad y diseño, los usuarios buscan tecnología, eficiencia y versatilidad para acompañar tanto las actividades cotidianas como los viajes en familia y los proyectos personales.

En este contexto, DFSK amplía su propuesta en el mercado argentino con el E5 Plus, un SUV híbrido enchufable que combina tecnología, espacio interior y una configuración de siete plazas.

DFSK amplía su propuesta en Argentina con el SUV híbrido E5 Plus

El modelo incorpora tecnología PHEV (híbrida enchufable), que permite circular utilizando la propulsión eléctrica en los trayectos diarios y recurrir al motor naftero para realizar recorridos más largos. Esta combinación representa una alternativa para quienes buscan reducir el consumo de combustible en sus desplazamientos habituales sin dejar de contar con la autonomía necesaria para viajar.

El espacio es otro de los aspectos destacados del E5 Plus. Sus tres filas de asientos y la flexibilidad de su configuración interior lo convierten en una opción pensada para responder a distintas necesidades familiares. A esto se suma un completo equipamiento tecnológico y de confort, que incluye una pantalla multimedia de 15,6 pulgadas, instrumental digital de 8,8 pulgadas, techo panorámico, portón trasero eléctrico, cargador inalámbrico y un paquete de asistencias a la conducción.

Pero la propuesta de DFSK no se limita al segmento de los vehículos familiares. La marca también cuenta con una línea de utilitarios orientada al trabajo, los emprendimientos y las actividades comerciales, con alternativas diseñadas para responder a diferentes necesidades de carga y transporte. Dentro de esta gama se encuentran los modelos C31, C32 y C35, junto con las versiones eléctricas eC31 y eC35, que amplían las opciones disponibles para quienes buscan incorporar soluciones de movilidad a su actividad laboral.

De esta manera, DFSK desarrolla una propuesta que abarca distintos usos y necesidades, desde un SUV de siete plazas destinado a los viajes y la vida familiar hasta vehículos comerciales concebidos como herramientas de trabajo para negocios y emprendimientos.

En Paraná, Castellaro Automotores, concesionario oficial DFSK, ofrece la gama de vehículos de la marca, incluido el nuevo E5 Plus y su línea de utilitarios. Los interesados pueden acercarse a sus instalaciones, ubicadas en Gral. Galán 1441, o comunicarse al teléfono 0343 427-0369 y al WhatsApp 54 9 343 414-0650 para obtener más información sobre los modelos disponibles.

Con alternativas para la familia y el trabajo, DFSK busca responder a las nuevas demandas de movilidad a través de vehículos que combinan tecnología, funcionalidad y versatilidad. En Castellaro, los interesados pueden conocer el E5 Plus y descubrir las distintas opciones que ofrece la marca para acompañar cada proyecto.