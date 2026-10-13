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Presupuesto 2027: el oficialismo busca debatirlo en Diputados el 18 de noviembre

Carlos Guberman defendió el equilibrio fiscal y el oficialismo propuso firmar dictámenes el 28 de octubre y debatir el Presupuesto 2027 el 18 de noviembre.

13 de octubre 2026 · 15:40hs
Presupuesto 2027: el oficialismo busca debatirlo en Diputados el 18 de noviembre.

Presupuesto 2027: el oficialismo busca debatirlo en Diputados el 18 de noviembre.

El debate por el Presupuesto 2027 avanzó en Diputados, donde el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, defendió el equilibrio fiscal y las proyecciones económicas del Gobierno. El oficialismo propuso firmar los dictámenes el miércoles 28 y tratar el proyecto en el recinto el 18 de noviembre, según el cronograma presentado.

Durante su exposición, Guberman aseguró que el proyecto contempla los fondos necesarios para las personas con discapacidad. "Está previsto el financiamiento del 100% del presupuesto para las personas con discapacidad y, si se duplican las pensiones para el sector, también estarán los fondos", afirmó. Sus declaraciones fueron aplaudidas por los integrantes del bloque de La Libertad Avanza.

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Presupuesto 2027: avanza el debate y el Gobierno apunta al 18 de noviembre

1El funcionario también confirmó que la iniciativa proyecta una caída del 0,23% del producto bruto interno (PBI) en el gasto de la seguridad social como consecuencia de la entrada en vigencia del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), creado por la Ley de Reforma Laboral.

En cuanto a las principales variables económicas, Guberman estimó un crecimiento del 4% para 2027, una inflación acumulada del 18% hasta diciembre de ese año y un tipo de cambio de $1848 por dólar. Según explicó, las proyecciones se basan en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

La exposición generó cuestionamientos por parte de la oposición, que reclamó la presencia de otros funcionarios del área económica para profundizar el análisis del proyecto. La diputada de Unión por la Patria (UxP) Julia Strada pidió que asistiera el secretario de Finanzas, Federico Furiase, mientras que el diputado neuquino Pablo Todero insistió en convocar al ministro de Economía, Luis Caputo. Sin embargo, ambos pedidos fueron rechazados y ninguno de los funcionarios participará del debate.

Ante una consulta sobre la posibilidad de que la economía ingrese en recesión, Guberman descartó ese escenario. La respuesta provocó una reacción de Strada, quien cuestionó las explicaciones del funcionario y sostuvo: "Es una pena que venga a mentirle a los diputados". Por su parte, Eduardo Falcone, del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), preguntó por las inversiones y su relación con los proyectos contemplados en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El cronograma de tratamiento fue presentado al comienzo de la reunión por el diputado de La Libertad Avanza Bertie Benegas Lynch, a pedido del jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez. La propuesta establece la firma de los dictámenes para el miércoles 28 y el tratamiento del proyecto en el recinto el miércoles 18 de noviembre.

Benegas Lynch aclaró que la sesión se realizaría después de la visita del papa León XIV al país, aunque existen dudas sobre el estado de salud del pontífice. Además, el cronograma contempla reuniones informativas este martes, con la participación del secretario de Trabajo, Julio Cordero, mientras que los días 27 y 28 de octubre estarán destinados a avanzar con la firma de los dictámenes.

De esta manera, el oficialismo busca acelerar el tratamiento del Presupuesto 2027 en el Congreso, con el objetivo de llevar la iniciativa al recinto en noviembre, mientras persisten las diferencias con la oposición sobre las proyecciones económicas, la participación de funcionarios y las prioridades de financiamiento previstas para el próximo año.

presupuesto Argentina 2027
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