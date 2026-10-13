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Día del Psicólogo en Argentina: por qué se celebra cada 13 de octubre y cuál es su origen

El Día del Psicólogo fue establecida en 1974 durante un encuentro en Córdoba. Reconoce la labor profesional y destaca la importancia de la salud mental.

13 de octubre 2026 · 17:40hs
Día del Psicólogo en Argentina: por qué se celebra cada 13 de octubre y cuál es su origen.

Día del Psicólogo en Argentina: por qué se celebra cada 13 de octubre y cuál es su origen.

Cada 13 de octubre se celebra en Argentina el Día del Psicólogo y la Psicóloga, una fecha destinada a reconocer la labor de los profesionales que trabajan en el cuidado de la salud mental y en diferentes ámbitos de la sociedad. La conmemoración tiene su origen en 1974, cuando un encuentro nacional realizado en Córdoba sentó las bases para fortalecer la identidad de la psicología como disciplina y promover el reconocimiento de quienes ejercen la profesión.

La jornada también constituye una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de la atención psicológica, las condiciones laborales del sector y los desafíos que persisten para garantizar el acceso a servicios de salud mental en todo el país.

El origen de la celebración

La historia de esta conmemoración se remonta al Primer Encuentro Nacional de Psicólogos y Estudiantes de Psicología, desarrollado entre el 11 y el 13 de octubre de 1974 en la ciudad de Córdoba.

La convocatoria fue organizada por la Confederación de Psicólogos de la República Argentina (CoPRA), una entidad que reunía a asociaciones profesionales de distintas provincias y buscaba consolidar la representación del sector a nivel nacional.

Durante las jornadas, los participantes debatieron sobre las condiciones necesarias para ejercer la profesión, la defensa de los derechos laborales y la importancia de establecer un espacio propio para la psicología dentro del sistema sanitario.

El 13 de octubre, durante una reunión plenaria celebrada en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, se propuso establecer esa fecha como el Día del Psicólogo.

La iniciativa recibió la aprobación de los asistentes y se convirtió en un símbolo del proceso de organización colectiva que atravesaba la profesión en aquellos años.

La consolidación de la profesión

La creación de esta fecha estuvo estrechamente vinculada con la necesidad de fortalecer la identidad profesional de los psicólogos y delimitar su campo de actuación dentro del sistema de salud.

En ese contexto, la CoPRA desempeñó un papel fundamental al reunir a organizaciones de diferentes regiones del país y promover acciones destinadas a defender los intereses de quienes ejercían la actividad.

En 1977, la entidad se reorganizó y pasó a denominarse Federación de Psicólogos de la República Argentina (FePRA), institución que continúa representando a profesionales de la psicología en el ámbito nacional.

A lo largo de las décadas, la disciplina amplió su presencia en distintos espacios y consolidó su participación en equipos interdisciplinarios vinculados con la atención sanitaria, la educación y el desarrollo comunitario.

El papel de la psicología en la sociedad

Actualmente, los profesionales de la psicología desempeñan funciones en numerosos ámbitos, entre ellos la atención clínica, las instituciones educativas, los hospitales, la investigación científica, los organismos públicos y las organizaciones sociales.

Su trabajo comprende la prevención, evaluación y abordaje de problemáticas relacionadas con la salud mental, así como el acompañamiento de personas, familias y comunidades en diferentes etapas y circunstancias de la vida.

La conmemoración también permite visibilizar los desafíos vinculados con la accesibilidad a los tratamientos, la disponibilidad de profesionales y las condiciones en las que se desarrolla la actividad.

En ese sentido, el Día del Psicólogo y la Psicóloga no solo constituye un reconocimiento a quienes ejercen la profesión, sino también una oportunidad para destacar la importancia de incorporar la salud mental como una dimensión esencial del bienestar individual y colectivo.

Psicólogo Argentina Salud mental
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