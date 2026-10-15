Un hombre fue detenido en Colón por abigeato en flagrancia.

Un procedimiento judicial por una denuncia de usurpación terminó con un hombre detenido por abigeato en flagrancia en el departamento Colón.

Un procedimiento judicial por una denuncia de usurpación terminó con un hombre detenido por abigeato en flagrancia en el departamento Colón . Según informó la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales, las autoridades encontraron a dos hombres mientras finalizaban la faena de un animal vacuno.

La intervención se inició a partir de una medida judicial dispuesta por la Fiscalía a cargo del Dr. Blanc, luego de que la propietaria del lugar denunciara que un hombre había colocado un candado en el portón de acceso al predio, sobre la autovía 14, e impedía el ingreso del encargado.

De acuerdo con la información policial, el denunciado habría aprovechado los problemas de salud de la propietaria y su imposibilidad de concurrir al establecimiento para restringir el acceso.

Al llegar al lugar para constatar la situación denunciada, los efectivos encontraron al hombre señalado y a otro masculino mientras terminaban de faenar una vaca. Según el parte, ambos estaban próximos a cargar la carne en una camioneta Ford Ranger 4×4, en cuya caja ya había bolsas con menudencias.

Los dos hombres, ambos mayores de edad, fueron demorados y se informó de lo ocurrido a la magistratura interviniente. La autoridad judicial dispuso la detención del denunciado por abigeato en flagrancia, mientras que el segundo involucrado quedó supeditado a la causa.

Durante la inspección, los uniformados constataron que el animal presentaba un disparo de arma de fuego en la cabeza, de calibre pequeño. Además, al requisar la camioneta encontraron una carabina calibre .22, una vaina servida y cartuchería, indicó Uruguayenses Digital.

Como parte del procedimiento, se secuestraron formalmente la camioneta utilizada para llegar al establecimiento y transportar el producto del presunto delito, el arma de fuego, la cartuchería y distintos elementos que habrían sido empleados en la faena. Entre los elementos incautados se encontraban una sierra, cuchillos, una chaira, lazos y ganchos.

Tras cumplirse las formalidades legales correspondientes, el hombre detenido fue trasladado a la Jefatura Departamental Colón, donde permanecerá alojado a disposición de la magistratura interviniente.