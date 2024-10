Liderazgo renovado en Los Pumas 7 de cara al nuevo ciclo olímpico.

Asimismo, fue parte de la gloriosa temporada en la que el equipo consiguió tres medallas de oro (Ciudad del Cabo, Perth y Vancouver), dos preseas de plata (Dubai y la gran final de Madrid) y el histórico primer puesto en el circuito mundial por primera vez en la historia. En cuanto a números con el seleccionado, el apertura surgido en Regatas de Bella Vista disputó 191 caps en 35 etapas anotando 38 tries, con un total de 468 puntos.

Los nuevos líderes de Los Pumas 7

Toto Mare representó a Los Pumitas en 2016 y al combinado de Argentina XV en el Sudamericano 4 Naciones de 2020 y el Americas Pacific Challenge 2021: también vistió la camiseta de Jaguares XV en la Superliga Americana 2022. Incluso, si bien no llegó a jugar, estuvo involucrado con Los Pumas en el Rugby Championship 2021 y como invitado en la ventana de julio de 2022. Una vez finalizada esa experiencia en el comienzo del ciclo de Michael Cheika, Mare emigró al Mogliano Veneto Rugby del Top 10 de Italia, desde donde volvió a disputar su segunda etapa con Los Pumas 7.

El nuevo capitán, Santiago Mare, se mostró muy feliz por su designación: "Estoy muy contento, para mi es un orgullo enorme. Los Pumas 7 son todo, disfruto mucho ser parte de este grupo humano, cómo día a día nos enfocamos en ser mejores personas y jugadores. Es mi lugar en el mundo y estoy muy feliz con este nuevo rol".

Además, hizo referencia al legado de los líderes del ciclo anterior: "Cada líder va dejando cosas al grupo, me tocó arrancar con Gastón Revol como capitán, un crack como persona. Siempre dispuesto a ayudar al otro, poner al otro siempre por delante, algo que le transmitió mucho a Santi Álvarez. Me dejaron mucho eso, el estar entregado siempre al equipo, no solo al juego, sino su entorno y ver cómo está la persona. Mismo Tute (Osadczuk), que era uno de los vicecapitanes del ciclo anterior y fue fundamental para el equipo también. Quiero estar para el otro y ser una fuente de apoyo. Me gustaba mucho eso de ellos y me gustaría replicarlo".

Por su parte, Mare hizo hincapié en Álvarez y Moneta, quienes lo acompañaran en el liderazgo del equipo: "Respecto al nuevo trío con Santi y Mone creo que cada uno va a aportar muchísimo. Santi con toda su experiencia y liderazgo va a tener un rol importantísimo, y Mone con toda su alegría y su linda locura de vivir el día a día, lo líder que es dentro de la cancha y cómo levanta el ánimo del equipo. La verdad que estoy muy contento de que me acompañen".

En cuanto a la decisión de los tres capitanes, el head coach Santiago Gómez Cora aseguró: "Todo comienzo de ciclo olímpico conlleva cambios en la estructura del equipo. Hemos renovado algunos miembros del staff, como también jugadores que se retiran o pasan al quince. Y creemos también que el cambio de liderazgo es siempre bueno y no significa sacar, sino agregar".

Además, explicó el porqué de las designaciones: "Santi Mare fue elegido por un tema generacional ya que se encuentra en la generación intermedia, entre la que tiene más experiencia con Santi Álvarez, Germán Schulz, Tute (Osadczuk) y Lucho, que tienen más recorrido y no necesitan una cinta para poder hablar, y la generación más joven como puede ser la de Moneta y compañía. Creemos que Mare es un buen líder de juego y de equipo, como también en Marcos con nuevas ideas y compromiso desde lo generacional y obviamente Santi Álvarez con su liderazgo y experiencia con el equipo en general".

A su vez, Marcos Moneta hizo hincapié en el orgullo y la responsabilidad de este nuevo rol: "Siempre es un orgullo y un placer formar parte de este equipo y ahora como vicecapitán aún más. Estoy feliz de acompañar a Santi Mare, quien se lo merece porque es un gran líder para nosotros y ni hablar de Santi Álvarez que ya fue capitán por varios años. Me encantaría poder ayudar al equipo en lo que se necesite, tanto dentro como fuera de la cancha y poder disfrutar este nuevo rol".

Por su parte, el experimentado Santiago Álvarez se mostró muy entusiasmado con la designación y de acompañar a Mare y Moneta: "Antes que nada quiero felicitar a Toto (Mare) y Mone porque este tipo de designaciones hacen referencia a que están haciendo las cosas bien adentro y afuera de la cancha. Estaremos para acompañarlos, y algo que he hablado con ellos es que sigan disfrutando de lo que hacen, no tienen que cambiar nada de lo realizado; ojalá puedan seguir disfrutando ahora desde este rol. Como grupo estamos muy contentos de que sean nuestros nuevos líderes y que lleven la bandera del equipo".